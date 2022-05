Fabian Ruiz, nessuno come lui in Serie A: la statistica che lo premia

Altro riconoscimento importante in Serie A per Fabian Ruiz nonostante la stagione non sia stata esaltante per lui, ecco quale.

Non sarà stata di certo una stagione indimenticabile per Fabian Ruiz, soprattutto nella seconda parte di stagione, ma il centrocampista spagnolo ha comunque dei motivi validi per sorridere. Dopo essere risultato il giocatore della Serie A che più ha segnato da fuori area, Fabian Ruiz è risultato il primo anche in un’altra statistica.

Il centrocampista spagnolo è infatti risultato il migliore per media passaggi riusciti tra i giocatori con almeno 20 presenze in Serie A. Un altro riconoscimento importante per Fabian Ruiz che si conferma comunque un giocatore di gran qualità, capace di riuscire a fare la differenza anche in una stagione che non è andata come si aspettava a livello individuale.

Fabian Ruiz, che precisione: primo per miglior media passaggi in A

A incoronare Fabian Ruiz con questo nuovo primato è stato il sito che raccoglie ed elabora dati statistici Opta Paolo che ha spiegato come il centrocampista spagnolo abbia effettuato 74 passaggi riusciti di media a partita, risultando primatista tra i giocatori che hanno giocato più di 20 partite quest’anno, definendolo icastico.

Inoltre, l’ex Betis è risultato anche l’unico calciatore del Napoli presente nella top XI stilata sempre da Opta Paolo. Va ricordato che tale formazione viene creata secondo dati statistici ed algoritmi raccolti da Opta, con Fabian che è stato inserito nel centrocampo a 3 con Marcelo Brozovic e ad Hakan Calhanoglu dell’Inter.

Dunque non solo i gol realizzati da fuori area e la miglior media passaggi, ma anche la presenza nella top XI dell’anno della Serie A per Fabian che si conferma un calciatore forse discontinuo, ma dalle grandi qualità. Il centrocampista spagnolo non ha giocato una seconda parte di stagione eccelsa, ma le statistiche raccontano di un giocatore che ha fatto sentire comunque la sua importanza in mezzo al campo.

Al momento il futuro di Fabian Ruiz al Napoli è ancora un rebus, con le parti che presto si incontreranno per discutere di un eventuale rinnovo del contratto. L’ex Betis ha nostalgia della Spagna e potrebbe tornare in patria in questa sessione di mercato. il contratto di Fabian Ruiz scade nel 2023, ma il Napoli non ha intenzione di perderlo a parametro zero e in caso di mancato rinnovo le strade si separeranno già quest’estate.