Addio Osimhen, i colpi che finanzierà il nigeriano: tre big

Nel caso in cui Osimhen dovesse lasciare il Napoli, gli azzurri potrebbero rifarsi in look e rafforzare di molto la rosa. Ecco i possibili colpi.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in queste ultime ore tanto in entrata quanto in uscita. Gli azzurri hanno messo a segno già due colpi di mercato con gli arrivi di Kvaratskhelia e Mathias Olivera e non si fermeranno a loro due. Già, perché non sono escluse cessioni in casa Napoli ed una delle più importanti potrebbe essere quella di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano si trova bene in azzurro ed anche il Napoli non vorrebbe cederlo, ma nel caso in cui dovesse arrivare una proposta indecente da più di 100 milioni di euro De Laurentiis farebbe fatica a rifiutare. Se Osimhen dovesse partire, comunque, il Napoli potrebbe reinvestire la somma incassata per rifarsi il look e rinforzare la squadra.

Osimhen finanzia il mercato azzurro: i possibili colpi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cessione di Osimhen sarebbe si dolorosa, ma permetterebbe al Napoli di poter fare un gran mercato. Innanzitutto, con l’addio del nigeriano, bisognerebbe puntare su un attaccante forte e giovane come lui ed il profilo che piace al Napoli è quello di Gianluca Scamacca.

Negli scorsi giorni ci sono stati dei contatti tra il presidente De Laurentiis ed il direttore sportivo dei neroverdi Carnevali proprio per parlare di Scamacca. Il talentuoso attaccante piace molto al patron romano, con il Sassuolo chiede almeno 45 milioni di euro per la sua cessione. Una cfira molto alta, ma che il Napoli potrebbe spendere proprio grazie alla cessione di Osimhen.

A centrocampo, il Napoli potrebbe affondare il colpo per Antonin Barak dell’Hellas Verona. Il presidente degli Scaligeri Setti ha dichiarato come il centrocampista ceco si senta pronto per giocare in una big ed il Napoli potrebbe essere un’opportunità da non perdere per lui. Il Verona, però, non cederà Barak a prezzo di saldo e potrebbe chidere una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli esterni d’attacco, il Napoli dovrebbe trovare il sostituto di Lorenzo Insigne e gli azzurri potrebbero puntare sempre su un profilo italiano. Sempre del Sassuolo piace Domenico Berardi, con l’operazione che sarebbe fattibile solo se il club neroverde non chiedesse cifre troppo alte per il classe 1994.