“Il Napoli è una grande opzione”, l’agente dell’attaccante apre agli azzurri

Il Napoli deve rinforzare la fascia sinistra dopo l’addio di Insigne ed il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A. L’agente apre agli azzurri.

Contro lo Spezia, Lorenzo Insigne ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Napoli. Adesso il club azzurro deve trovare un sostituto adatto che non possa far sentire troppo l’assenza dell’ormai ex capitano della squadra. Il Napoli sta vagliando varie opzioni e nelle ultime ore ne è venuta fuori una che potrebbe essere molto interessante per gli azzurri.

L’opzione porta il nome di Gerard Deulofeu, esterno d’attacco spagnolo che milita nell’Udinese e che tanto bene ha fatto quest’anno in Friuli. Deulofeu ha anche esperienza internazionale e potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire Insigne. Ad aprire la possibilità di un suo approdo al Napoli è stato il suo agente Albert Botinas.

L’agente di Deulofeu apre al Napoli

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, andata in onda su Radio Marte, Botinas ha strizzato l’occhio al Napoli, annunciando che Deulofeu lascerà l’Udinese quest’estate: “Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa sessione di mercato” – ha annunciato l’agente dello spagnolo – “Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita”.

Botinas ha aggiunto poi che a lui non piace parlare dei club in maniera esplicita, ma ha affermato come il Napoli sia una grande opzione per Deulofeu. Inoltre, l’attaccante spagnolo potrebbe tornare a giocare la Champions League, competizione che non disputa dalla stagione 2017-2018 quando vestiva la maglia del Barcellona.

Quest’anno Deulofeu ha disputato 34 partite di campionato con l’Udinese ed 1 di Coppa Italia, segnando 13 gol e firmando 5 assist. L’ex Milan e Siviglia è stato uno dei trascinatori della formazione friulana ed a 28 anni può dire ancora la sua in una piazza importante e calda come quella napoletana

Al momento il posto di Insigne dovrebbe essere occupato da Kvaratskhelia che però dovrà prima adattarsi al calcio italiano. Deulofeu potrebbe essere dunque un acquisto importante per il Napoli che si assicurerebbe un profilo di esperienza e con mentalità europea, permettendo all’esterno georgiano di fare il suo percorso senza troppe pressioni.

Considerato l’accordo stretto con Deulofeu ed il suo agente, l’Udinese non dovrebbe chiedere molto per il suo cartellino. Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.