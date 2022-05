Spalletti e la confessione sul Napoli: “Lo ho capito dal primo giorno”

Luciano Spalletti ha fatto una confessione sul Napoli pubblicando un post sul suo profilo instagram, ecco quale.

Il Napoli ha chiuso questo campionato piazzandosi al terzo posto in classifica con 79 punti, ottenendo anche la qualificazione alla prossima Champions League dopo 2 anni di assenza. Nonostante l’amarezza per non aver potuto vincere lo scudetto, gli azzurri possono essere comunque soddisfatti di come sono andate le cose in questa stagione.

Soddisfatto, ovviamente, anche Luciano Spalletti che ha sempre ribadito nelle ultime conferenze stampa come la stagione debba essere valutata in maniera positiva. Il tecnico toscano ha difeso la sua squadra dalle critiche, riconoscendo il lavoro fatto dai suoi ragazzi verso i quali ha sempre creduto. Una fiducia nei propri giocatori che Spalletti ha voluto ribadire anche con un bel post su Instagram sul suo profilo ufficiale.

Spalletti su Instagram: “Ho messo il mio desiderio nei piedi migliori”

Poche ma belle parole ed una foto con le maglie dei giocatori del Napoli in mezzo alle tante di quelli che ha allenato. Questo in sintesi il post al quale Spalletti ha affidato i suoi pensieri sull’anno trascorso, riconoscendo il merito della squadra. Il tecnico azzurro ha infatti scritto come era sicuro di avere una squadra capace di esaudire il suo desiderio: “Fin dal primo giorno ho capito di aver messo il mio grande desiderio di tornare in Champions League nelle mani migliori (e nei migliori piedi)“ ha scritto Spalletti ringraziando la squadra.

Un bel post che ha scatenato tante reazioni positive da parte dei tifosi del Napoli che hanno apprezzato molto il gesto dell’allenatore azzurro. Tra i commenti anche quello di Salvatore Esposito, attore di Gomorra, che si è unito agli altri nel sottolineare quanto sia stato davvero un post apprezzabile.

Spalletti non è nuovo a cose di questo genere. Il tecnico toscano aveva fatto un post simile anche quando era sulla panchina dell’Inter, proprio in occasione del ritorno in Champions League dei nerazzurri nel 2019. Due anni dopo questo post, seppur con Conte in panchina, l’Inter vinse poi lo scudetto interrompendo il dominio della Juventus. Con la solita scaramanzia, i tifosi del Napoli si augurano possa accadere lo stesso con la loro squadra e di poter tornare finalmente a festeggiare il tricolore. Di seguito vi lasciamo il post pubblicato su Instagram da Spalletti.