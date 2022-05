Mertens, l’incontro rinviato ed il problema per il rinnovo: tifosi in ansia

L’incontro per il rinnovo del contratto tra Mertens e il Napoli è stato rinviato e tra i tifosi serpeggia sempre di più la paura che il belga andrà via.

La storia d’amore tra Dries “Ciro” Mertens ed il Napoli sembra essere arrivata ai titoli di coda. Nonostante le aperture della società azzurra prima delle ultime giornate di campionato, il tanto atteso incontro per il rinnovo di contratto del belga ancora non c’è stato. Anzi, doveva avvenire in questi giorni ed invece nulla di fatto, con il Napoli che ha posticipato il tutto.

Prima della fine del campionato, il presidente De Laurentiis aveva affermato come ci sarebbe stato tempo per parlare del rinnovo di Mertens. Il patron romano aveva addirittura sorpreso il belga andando a casa sua e sembrava ci potesse essere una netta accelerata per il rinnovo, ma così non è stato ed ora la permanenza di “Ciro” a Napoli è più complicata.

Rinnovo più lontano per Mertens: i tifosi temono l’addio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si è arrivati al momento di fare delle scelte. Il ciclo di Mertens al Napoli sembra stia per esaurirsi ed il rinnovo sembra sempre più lontano. Da entrambe le parti c’era e c’è la volontà di voler proseguire ma, evidentemente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

L’appuntamento che doveva esserci a fine Maggio è saltato e le voci che voglio Mertens lontano da Napoli a Luglio si fanno sempre più insistenti. Stando a quanto racconta il noto quotidiano sportivo, la Lazio dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri è nell’ombra, pronta ad andare all’assalto di Mertens qualora non dovesse rinnovare con il Napoli

Il belga è sempre stato uno dei senatori per Sarri durante la sua avventura all’ombra del Vesuvio e vuole che sia uno dei leader anche nella Lazio che verrà. Difficile, invece, che Mertens possa decidere di volare in Brasile, dove non mancano le offerte per lui, ma con il belga che vuole ancora un progetto che lo faccia sentire protagonista tanto in campo nazionale che internazionale.

Tra il Napoli e Mertens ci sono ancora delle vedute differenti dal punto di vista economico, ma le parti stanno cercando di venirsi incontro. C’è tempo per trattare fino al 1° Luglio, ma tra i tifosi del Napoli inizia a serpeggiare forte la paura che il belga il prossimo anno non farà parte della rosa.

Come il club, anche Napoli città è legatissima al giocatore ed il fatto di averlo ribattezzato “Ciro” vale più di mille parole per spiegare il rapporto tra la città e Mertens. Vedremo se alla fine a prevalere sarà l’amore o se questo matrimonio si è ormai consumato del tutto.