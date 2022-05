Rinnovi Ospina e Fabian: la verità del patron sull’attuale situazione

Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, De Laurentiis ha parlato anche dei rinnovi di Fabian Ruiz e di Ospina.

Questa mattina a Palazzo Petrucci si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ritiro che il Napoli farà a Castel di Sangro. A guidare la delegazione azzurra c’era naturalmente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha aperto la conferenza stampa e si è concesso alle tante domande dei giornalisti.

Il presidente degli azzurri non ha parlato solo del prossimo ritiro e delle nuove maglie del Napoli, ma ha anche parlato di mercato e di quello che sarà la rosa il prossimo anno. De Laurentiis ha toccato anche la questione relativa ai rinnovi di contratto, soffermandosi sulla situazione di Fabian Ruiz e di David Ospina, rilasciando dichiarazioni molto importanti.

De Laurentiis avverte: “Per Fabian Ruiz e Ospina non faremo follie”

Del futuro di Fabian Ruiz e di Ospina si è parlato molto in questi giorni e di sicuro le parole di De Laurentiis non faranno altro che alimentare le chiacchiere. Il presidente azzurro ha infatti dichiarato che non intende svenarsi per loro, ma che sarebbe però contento se rimanessero: “Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori” ha sentenziato il presidente azzurro.

De Laurentiis ha affermato di aver parlato sia con Ospina che con Fabian Ruiz. Per quanto riguarda il primo, il patron romano ha affermato che parlerà di nuovo con lui dopo la sosta per le nazionali, mentre per il secondo i suoi agenti gli hanno chiesto almeno 15 giorni di tempo prima di dare una risposta definitiva.

Da parte del Napoli, dunque, c’è la predisposizione a rinnovare il contratto dei due giocatori, ma De Laurentiis ha fatto sapere che i due giocatori non devono aspettarsi offerte importanti. Al momento nulla si è mosso come ha dichiarato lo stesso De Laurentiis, con la situazione che è identica a quella che era a fine campionato.

La sensazione è che difficilmente Ospina possa restare a Napoli un altro anno se il club azzurro non soddisferà le sue richieste, mentre per Fabian Ruiz c’è qualche spiraglio in più, con il suo entourage che vuole venire incontro al club partenopeo.