Il futuro del Napoli è iniziato: l’alleato inaspettato di Spalletti

In casa Napoli il futuro è iniziato ma Luciano Spalletti può contare su alleati davvero inaspettati: di chi si tratta

Il futuro del Napoli è già iniziato e l’assist a Luciano Spalletti ed alla dirigenza azzurra arriva proprio dalle nazionali. Se nella formazione di Mancini Di Lorenzo è un titolare indiscusso e Politano sembra far parte del nuovo corso, le buone notizie arrivano anche da chi l’azzurro Napoli ancora lo deve vestire ufficialmente.

È il caso di Alessio Zerbin, che nella gara di Nations League tra Italia e Ungheria disputata martedì ha esordito ufficialmente subentrando nei minuti finali del match. Il giovane esterno, dopo i primi minuti nella nazionale maggiore, punta soprattutto a convincere il tecnico Spalletti a confermarlo in rosa per la prossima stagione, dopo l’ottima annata trascorsa al Frosinone.

Destino simile per Gianluca Gaetano, protagonista indiscusso della promozione in A della Cremonese; play, mediano e pure trequartista, il ragazzo è il faro dell’Under 21 di Nicolato e lunedì si è tolto anche la gioia del gol, il primo in azzurro, contro il Lussemburgo.

Anche lui, come Zerbin, punta a diventare protagonista con la maglia del Napoli. Chi la stima di Spalletti ce l’ha già è Alessandro Zanoli, il vice Di Lorenzo in azzurro. Debutto nell’Under 21 per il terzino dopo aver ampiamente dimostrato le sue qualità in Serie A, quando chiamato in causa.

Napoli, i baby azzurri in rampa di lancio

Il settore giovanile del club, però, inizia a sfornare ottimi talenti sempre più spesso. È il caso di Giuseppe Ambrosino, il baby bomber della Primavera e convocato da Nunziata nello stage dell’Italia U19; ha le stimmate del potenziale campione, proprio come il portiere Andrea Sorrentino ed il difensore Christian Garofalo, entrambi chiamati nell’U15.

In un periodo difficile per il calcio e l’economia globale, con i club sempre più costretti ad autofinanziarsi per restare in vita, diventano fondamentali i settori giovanili; coltivare il vivaio è certamente la strada migliore per ritrovarsi già in casa futuri campioni.

Il Barcellona, con la Masia, ne è un chiaro esempio. I nuovi campioni il Napoli potrebbe averli già in casa: basta solo puntarci.