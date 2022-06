Cessione Politano, l’agente conferma: “Non la sente”

Il Napoli non rischia di perdere solo Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Fabian Ruiz ma anche Matteo Politano.

Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Oliveira, sul mercato del Napoli stanno circolando tante indiscrezioni di mercato su giocatori in uscita. In questi ultimi giorni, di fatto, si sta parlando molto dei possibili addii di giocatori che hanno cambiato la storia della squadra azzurra: Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Ma c’è il rischio di perdere anche di altri titolari come Matteo Politano e Fabian Ruiz.

Lo spagnolo, infatti, ha un altro anno di contratto con il Napoli, che potrebbe essere costretto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Mentre la situazione dell’ex Sassuolo è in autentica evoluzione, visto che l’attaccante teme di non essere più un titolare da Luciano Spalletti.

Su Politano, che sta facendo benissimo in questi giorni con la Nazionale di Roberto Mancini, bisogna registrare l’interesse del nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Napoli potrebbe approfittare di queste ‘paure’ dell’attaccante per portarlo a giocare in Liga. Proprio sul futuro del calciatore in giornata ci sono state delle importanti dichiarazioni .

Politano, l’agente: “Non sente la fiducia di Spalletti. Sul Valencia dico che…”

Mario Giuffredi, agente di Politano, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte’ del destino suo assistito: “Se Matteo ha chiesto la cessione? Nelle ultime giornate del campionato è stato messo da parte. Abbiamo avuto un colloquio sia con Spalletti che con Giuntoli perché il ragazzo non la sente più la fiducia del tecnico e un giocatore non sta bene quando non sente più la fiducia”.

Il procuratore di Politano ha poi continuato il suo intervento alla radio partenopea: “Matteo ha riferito che se dovesse arrivare un’offerta, l’avrebbe valutata. Senza la fiducia, le prestazioni di Politano sono sicuramente venute a mancare. Se non dovessero arrivare proposte adeguate, rimarrà al Napoli e lo farà con testa giusta. Nessuno si offenda, ma i numeri dimostrano che il gioco di Spalletti non è fatto per le caratteristiche di Matteo. Valencia? Piazza bellissima, Gattuso è sicuramente un estimatore del giocatore. Se dovesse arrivare un’offerta, la prenderemo sicuramente in considerazione. Potrebbe esserci anche un’ipotesi italiana, però deve valerne veramente la pena”.