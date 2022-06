Il Napoli ne cede un altro: potrebbe restare in Serie A

Il Napoli attento sul mercato sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Gli ultimi fatti lo evidenziano.

La società del presidente Aurelio De Laurentiis, tra le più attive sul mercato almeno fino a questo momento sarebbe concentrata sugli affari in entrata cosi come su quelli in uscita. E’ lo stesso mercato che detta certi ritmi, certe esigenze. Dinamiche insomma che infiammano i desideri e le speranze dei tifosi di ogni squadra della nostra Serie A.

Il Napoli guarda al mercato in uscita e prova a piazzare qualche colpo per equilibrare al massimo la rosa per la prossima stagione. Rosa e chiaramente bilancio. Gli azzurri al momento hanno ufficializzato gli acquisti di due calciatori, Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi e Olivera dal Getafe. Sul fronte cessioni invece il discorso sembra essere al molto più ingarbugliato.

Una neopromossa dalla grande ambizioni potrebbe in questa fase soffiare al Napoli proprio uno di quei calciatori ai quali si faceva riferimento. La possibilità insomma di piazzare un colpo per il bilancio e per dare in qualche modo equilibro alla rosa potrebbe essere colta dalla neopromossa Monza, solida realtà ormai del mondo del calcio. Una nuova favola che il prossimo anno conoscerà per la prima volta nella sua storia la Serie A.

Il Monza fa sul serio per l’azzurro: qualche settimana fa le prime voci di interessamento

Secondo il Corriere dello Sport, che nella sua odierna edizione ha dedicato un approfondimento proprio sull’interessamento del Monza per un calciatore del Napoli la questione sarebbe leggermente diversa. Il calciatore in questione andrebbe in scadenza il prossimo anno e di conseguenza non rinnoverebbe oggi con gli azzurri. Il Napoli al limite potrebbe guadagnare dall’affare una somma quasi simbolica.

Il calciatore in questione è Adam Ounas, la scorsa stagione tutta disputata al Napoli dopo i prestiti degli anni scorsi. Il Napoli valuta il calciatore, secondo il quotidiano sportivo, circa 10 milioni di euro. Per lui potrebbe essere una sorta di ritorno a casa considerato il fatto di aver già lavorato con Giovanni Stroppa ai tempi del Crotone. La trattativa insomma è tutta da considerare ed eventualmente concludere nel migliore dei modi per entrambe le società.