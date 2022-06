Fabian Ruiz come Milik? Il Napoli vuole evitare uno scenario

Dopo aver confermato Frank Anguissa a centrocampo, il Napoli di De Laurentiis rischia di perdere Fabian Ruiz.

Il Napoli è stato sicuramente tra i club più attivi in questi primi giorni di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, hanno già preso il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Il club partenopeo, inoltre, ha anche riscattato Frank Anguissa dal Fulham ed ha rinnovato il contratto a Juan Jesus. La conferma del camerunense è fondamentale per l’equilibrio del centrocampo che, però, potrebbe perdere sia Fabian Ruiz che Piotr Zielinski.

Sul polacco, infatti, nelle ultime ore si è parlato tanto di un presunto scambio con la Lazio tra lui e Luis Alberto. Mentre la situazione contrattuale dell’ex Betis Siviglia è complicata già da tempo, visto che il suo contratto con il Napoli scadrà l’anno prossimo e Aurelio De Laurentiis farà di tutto per evitare di perderlo a zero.

Su Fabian Ruiz bisogna registrare l’interesse delle tre big della Liga:il Real Madrid, l’Atletico di Simeone ed il Barcellona. Al club partenopeo, al momento, non è arrivata nessuna offerta, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Proprio per questo il Napoli si sta adoperando per evitare uno specifico scenario.

Fabian Ruiz, il Napoli vuole evitare di perderlo a parametro zero: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, De Laurentiis ha proposto a Fabian Ruiz di prolungare il contratto fino al 2024 con un aumento dell’ingaggio e l’inserimento della clausola rescissoria di 30 milioni di euro, ovvero la stessa cifra elargita dal Napoli per prenderlo dal Betis Siviglia nell’estate del 2018.

Le parti, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, sono ancora lontane dal trovare un’intesa sia dal punto di vista dell’ingaggio che sulla cifra della clausola rescissoria. Se non dovesse arrivare il rinnovo o un’offerta di un’altra squadra, Fabian Ruiz rimarrebbe in maglia azzurra con il contratto in scadenza.

Il Napoli ha già vissuto questi momenti due anni fa con Milik. Il polacco, infatti, rifiutò prima il rinnovo e poi non riuscì a trovare un accordo sia con la Roma che con la Juventus, rimanendo da separato in casa fino a quando non fu preso dal Marsiglia nel mercato invernale successivo.