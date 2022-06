Il Napoli blocca il difensore: trovato l’accordo, cifre e dettagli

Nuovo acquisto in difesa per il Napoli che avrebbe bloccato Ostigard dal Brighton. Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’accordo.

Novità in arrivo per quanto riguarda il mercato in entrata del Napoli. Gli azzurri sono molto attivi in questo senso e dopo aver preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il prossimo acquisto dovrebbe riguardare il reparto difensivo, con il Napoli che avrebbe praticamente chiuso per l’arrivo di Leo Skiri Ostigard.

La decisione di Cristiano Giuntoli per rafforzare il reparto difensivo è ricaduta sul difensore norvegese che quest’anno ha giocato nel Genoa, ma che è di proprietà del Brighton. Il ds azzurro avrebbe infatti trovato l’accordo con il club inglese per il passaggio in azzurro di Ostigard e la fumata bianca sarebbe ormai vicinissima.

Napoli-Ostigard: c’è l’accordo!

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, sarebbe davvero tutto fatto per l’arrivo di Ostigard al Napoli. Gli azzurri si sarebbero infatti accordi con il club della Premier League sulla base di 4 milioni di euro, cifra ottima considerata l’età del giocatore e le prestazioni offerte quest’anno con la maglia del Genoa.

Il difensore è anche nel giro della nazionale norvegese ed è uno dei migliori talenti del suo paese. Classe 1999, Ostigard ha ancora ampi margini di miglioramento e il Napoli rappresenterebbe un netto passo avanti nella sua carriera, con il giocatore norvegese che potrebbe continuare a crescere in maniera esponenziale.

Il Napoli non ha ancora fatto chiarezza sul futuro di Koulibaly, così il club azzurro ha iniziato a cautelarsi per non farsi sorprendere in caso di non rinnovo del senegalese e della sua conseguente partenza. Giuntoli non ha perso tempo e dopo averlo trovato con il Brighton ha trovato anche l’accordo con Ostigard.

Sempre stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, Ostigard firmerà un contratto di 4-5 anni e percepirà circa 800 mila euro a stagione. Un ingaggio per nulla alto per le casse del Napoli che alleggerirebbe il proprio bilancio e darebbe una ventata di freschezza al proprio reparto difensivo.

Quest’anno con il Genoa Ostigard ha disputato 15 partite fin dal suo arrivo a Gennaio. Nonostante il Grifone sia retrocesso, il difensore norvegese ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello e che può benissimo giocarsi le sue carte in un top club come il Napoli.