Napoli, colpo Beto: affare in dirittura di arrivo, cifre e dettagli

Il Napoli sarebbe molto vicino ad assicurarsi l’attaccante dell’Udinese Beto. Ecco le cifre e i dettagli di questo colpo di mercato.

Sono giorni di gran lavoro in casa Napoli, con il club azzurro che sta cercando di dare una netta accelerata al proprio mercato per dare a Spalletti una squadra competitiva fin dal primo giorno di riitro. Sono ancora molte le cose da fare e dopo aver preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera, il Napoli è molto vicino al suo terzo colpo di mercato che dovrebbe essere Beto.

Attaccante portoghese classe 1995 di proprietà dell’Udinese, Beto si è ambietato subito al campionato italiano in una sola stagione e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il Napoli è a caccia di un attaccante che possa essere un buon vice Osimhen e gli azzurri sarebbero in una fase di trattativa abbastanza avanzata con l’Udinese per portare il lusitano all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli vicinissimo a Beto: cifre e dettagli dell’operazione

A riportare di questa trattativa in fase avanzata è stato il sito Calciomercatotv che addirittura parla di fumata bianca in arrivo nelle prossime settimane. Secondo quanto spiegato da Calciomercatotv, Napoli ed Udinese hanno intavolato la trattativa da tempo e solo in queste ultime ore c’è stata una decisiva accelerata.

L’Udinese ha riscattato Beto dal Portimonense, squadra del campionato portoghese, per circa 7 milioni di euro e sicuramente vorrà fare plusvalenza. L’operazione probabilmente si chiuderà intorno ai 14-15 milioni di euro, permettendo dunque al club bianconero di recuperare la somma investita per il riscatto del giocatore.

Al suo primo anno in Serie A, Beto ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol. Il portoghese ha iniziato alla grande la sua avventura in Italia e, nonostante si sia bloccato a metà campionato a livello realizzativo riprendendosi nel finale, non può che essere soddisfatto per quanto fatto vedere quest’anno.

Con il Napoli, Beto potrebbe giocare anche la Champions League, una sfida davvero interessante per il portoghese che sarebbe disposto al trasferimento in Campania. Nelle gerarchie di Spalletti, Beto rappresenterebbe l’uomo perfetto per far rifiatare Osimhen, con l’attaccante lusitano che è dotato di caratteristiche simili a quelle del nigeriano quali forza fisica e rapidità nei movimenti.

Il Napoli è interessato anche ad un altro giocatore dell’Udinese ovvero Deulofeu. Lo spagnolo piace tanto agli azzurri e c’è stata anche l’apertura dell’agente, con i partenopei che potrebbero approfittare di questa trattativa per regalarsi un secondo colpo dal club friulano.