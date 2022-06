Non solo Lazio su Mertens: un altro ex allenatore pronto a tutto

Non solo Maurizio Sarri vuole strappare Dries Mertens al Napoli, ma anche un altro ex allenatore del team partenopeo.

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, i tifosi del Napoli hanno il timore di perdere anche Dries Mertens. La trattativa per il rinnovo del belga, infatti, sta vivendo una fase di stallo. Tutto sembrava portare ad un prolungamento contrattuale del centravanti, ma le ultime indiscrezioni di mercato riportano che le parti sono ancora molto lontane dal trovare un accordo definitivo.

Il problema di questa trattativa non è tanto l’ingaggio economico del giocatore, ma la durata del contratto. Mertens, di fatto, vuole continuare ad essere al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti ed ha chiesto sia il prolungamento di due anni che garanzie sul suo impiego da parte dell’allenatore toscano. Nei prossimi giorni, forse nell’isola di Capri, De Laurentiis ed il belga dovrebbero incontrarsi per decidere definitivamente se chiudere o meno un rapporto che dura da ben nove anni.

Chi potrebbe approfittare di questa situazione molto particolare di Mertens è proprio un ex tecnico del Napoli, ovvero Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, di fatto, sta cercando in ogni modo di convincere il giocatore belga ad approdare nella Capitale. L’offerta di Lotito e Tare è molto vantaggiosa economiciamente, ma il centravanti, per ora, continua dare la priorità al rinnovo con il team partenopeo. Ma c’è anche un altro ex allenatore azzurro che potrebbe far saltare l’accordo sul prolungamento contrattuale.

Napoli, Gattuso vuole portare Mertens al Valencia: i dettagli

Come quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli dal dicembre del 2019 a maggio del 2021, sta spingendo la società del Valencia ad ingaggiare Dries Mertens. ‘Ringhio’, di fatto, nei prossimi giorni sarà ufficialmente il nuovo allenatore del club spagnolo e vorrebbe il suo ex giocatore nelle fila del suo nuovo team.

Il Valencia potrebbe approfittare sia della voglia di Dries Mertens di restare a giocare in Europa che del rapporto tra il giocatore e Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, infatti, è un grande sponsor dell’ingaggio del belga, visto che fu anche tra i massimi promotori dell’ultimo rinnovo, giugno 2020, del centravanti con il Napoli.