Che giocate di Kvaratskhelia: tifosi del Napoli impazziti – VIDEO

Dopo le ottime prestazioni con la sua Dinamo Batumi, Kvaratskhelia sta giocando benissimo anche con la sua Georgia.

Il Napoli ha preso il georgiano Kvaratskhelia per sostituire Lorenzo Insigne, che dal prossimo primo luglio sarà un giocatore del Toronto. Aurelio De Laurentiis ha sborsato circa 10 milioni di euro per convincere la Dinamo Batumi a cedere il giocatore. Dal momento dell’annuncio dell’acquisto dell’attaccante esterno da parte del patron partenopeo, tutti si sono fiondati su ‘Youtube’ per vedere qualche suo video.

L’arrivo del calciatore georgiano è stato sponsorizzato dallo stesso Luciano Spalletti: “Cosa posso dire su Kvaratskhelia? E’ forte, muscolare e che ha qualità nello stretto. E’ uno di quei giocatori che riesce a trovare delle soluzioni e che chiunque tecnico vorrebbe a disposizione per la genialità delle sue decisioni in campo. Ha corsa, rapidità, tecnica, capacità realizzativa ed impatto muscolare”.



L’attaccante esterno ha firmato un contratto da 1,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni, cifre sicuramente che rientrano perfettamente nei nuovi parametri economici voluti da Aurelio De Laurentiis per abbassare il monte ingaggi. Sul suo acquisto serpeggiava dello scetticismo, ma pian piano Kvaratskhelia sta facendo ‘impazzire’ i tifosi del Napoli.

Napoli, Kvaratskhelia illumina con due assist nel match tra la Bulgaria e la sua Georgia

🇧🇬 0-1 🇬🇪 12’ A GIF of the goal scored by Davitashvili⚽️ That ball in from #kvaratskhelia was so pure👌 pic.twitter.com/qrPdA50Jjc — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 5, 2022

🇧🇬0-2🇬🇪 31’ Azarovi ➡️ #kvaratskhelia ➡️ Azarovi = ⚽️ Should’ve probably squared it to Zivzivadze nut oh well, they all count! pic.twitter.com/ps2FKtqiSe — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 5, 2022

Khvicha #kvaratskhelia just loves braking ankles doesn’t he? Needs some work on the finnish though😅 pic.twitter.com/tFgExrDrFG — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 5, 2022

Il giocatore, infatti, dopo alcune ottime prestazioni con la Dinamo Batumi, ha giocato benissimo anche nelle ultime gare di Nations League della sua Georgia. Kvaratskhelia, infatti, ha prima segnato contro Gibilterra e poi si è ripetuto contro la Bulgaria, però questa volta su calcio di rigore. Ma contro i bulgari il nuovo calciatore del Napoli ha ‘colpito’ per i due assist forniti.

Kvaratskhelia ha giocato così bene contro la Bulgaria che ha letteralmente impressionato Calogero Destro, giornalista di ‘Sky Sport’, telecronista del match per la ‘Diretta Goal’ dell’emittente satellitare: “Che gara del nuovo giocatore partenopeo. Kvaratskhelia, oltre ai due assist, è stato autore di grandissime giocate. Sono sicuramente soldi ben spesi quelli del Napoli per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante georgiano”. I tifosi partenopei, intanto, continauno a sognare e sperano che il calciatore si ambienti il prima possibile al nostro campionato.