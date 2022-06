Il Napoli si inserisce nell’asta: nuovo obiettivo per il centrocampo

Giuntoli sarebbe pronto a valutare un innesto importante in mediana: la concorrenza è alta ma il Napoli può giocare buone carte con il club.

Sarà una settimana caldissima in casa Napoli. Non solo sul fronte delle uscite, in cui tiene banco la vicenda legata al rinnovo di Mertens, sempre più lontano, e in cui si moltiplicano richieste in arrivo per Koulibaly.

Anche in entrata, dopo i colpi già messi a segno, prosegue il lavoro di Giuntoli, deciso a valutare diversi profili con un solo unico obiettivo. Il Napoli vuole calciatori giovani, possibilmente già rodati in Serie A e soprattutto senza spendere cifre esorbitanti. Gli spunti non mancano, e la sensazione è che arrivare in anticipo potrebbe voler dire evitare aste con altri club.

Proprio per questo l’affondo per un calciatore che ha già dimostrato il suo valore nel campionato italiano potrebbe essere deciso e imminente. La notizia circolata nelle ultime ore trova infatti riscontri anche su diversi quotidiani locali vicini al club in cui il calciatore ha disputato un’annata da incorniciare, e il colpo, se chiuso da parte di Giuntoli, sarebbe di certo un rinforzo di assoluto spessore per la mediana partenopea.

Napoli, occhi in Serie A: contatti col centrocampista

Non ci sarebbero solo il Milan e l’Inter sulle tracce di Kristjan Asslani. Pare infatti che anche il Napoli stia tentando di inserirsi nella corsa al calciatore che potrebbe a breve incassare anche proposte dalla Premier League. Pare che il Newcastle abbia chiesto informazioni, ma dopo una grande stagione il centrocampista preferirebbe crescere ancora in un campionato che conosce.

La notizia non è passata inosservata, e Giuntoli potrebbe a breve sondare il terreno per capire quali siano le richieste dell’Empoli e soprattutto se ci sa già una trattativa avanza con una delle milanesi. L’Inter non ha mai smesso alimentare i contatti con il club che ha scoperto e lanciato il calciatore, ma le trattative in casa nerazzurra sembrano ferme e il blitz di altri uomini di mercato potrebbe quindi cambiare le carte in tavola.

Il ventennne di Elbasan, che ha fatto tutta la trafila nel suo club di appartenenza, in questa stagione si è preso un posto da titolare e non è mai uscito dalle rotazioni di Andreazzoli. In Serie A ha collezionato 23 presenze con una rete e un assist, ma in generale ha mostrato di essere un elemento in grado di spezzare e far ripartire il gioco, e di avere qualità da regista importanti. Il percorso svolto con l’Empoli gli ha permesso anche di essere chiamato in nazionale, e le due presenze alimentano la valutazione di un calciatore per il quale il prezzo è già stato fissato. L’Empoli chiede 15 milioni, e il Napoli ci pensa, convinto da un colpo che sarebbe importantissimo per un giovane di grandi prospettive.