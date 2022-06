Addio Osimhen, il Napoli corre ai ripari: intensificati i contatti per il bomber

In casa Napoli tiene banco il caso Osimhen scoppiato in seguito ad una serie di dichiarazioni molto particolari da parte del calciatore.

In questa fase dell’anno il Napoli è impegnato a costruire la squadra del futuro, quella che secondo le aspettative ed i sogni del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà finalmente lottare a pieno titolo per lo scudetto che, ricordiamolo, nella città partenopea manca da ben 32 anni. Tanti, troppi, per una piazza che ogni anno sogna il tricolore ma si risveglia in un mare di disillusione.

Il Napoli insomma in una fase in cui è in programmazione la rosa per la prossima stagione potrebbe fare i conti con una notizia inaspettata. L’attaccante della prossima stagione azzurra dovrebbe essere cosi come finora confermato Victor Osimhen. Nelle scorse settimane si era parlato di cessione per lui, ma la società aveva ribadito la possibilità della cosa solo a determinate cifre.

Quelle cifre, circa 100 milioni, finora non si sono viste accostate all’attaccante nigeriano e quindi la cosa sembrava fosse rientrata. Il tutto fino a qualche giorno fa, quando Osimhen in ritiro con la sua nazionale ha lasciato intendere la possibilità di poter ora o magari in futuro lasciare Napoli per provare una nuova avventura. In Premier League o Liga secondo i più informati.

Addio Osimhen, il Napoli corre ai ripari: il nome per l’attacco arriva dalla Premier League

“Tutto può succedere” si era lasciato scappare Victor Osimhen dal ritiro della nazionale, una frase che ha subito allarmato i tifosi azzurri, convinti più che mai fino a quel momento di poter vedere l’attaccante il prossimo anno ancora una volta con la maglia del Napoli. La società però avrebbe ad ogni modo individuato il nome del sostituto eventuale dell’attaccante nigeriano.

Si tratterebbe di Broja del Chelsea, l’ultimo anno in prestito al Southampton. Inizialmente il calciatore di origini albanese sembrava essere stato tolto dal mercato alla società londinese considerando la probabile cessione dell’attaccante Romelu Lukaku al momento conteso da Tottenham e Inter. Broja in questa fase invece a sorpresa potrebbe partire per non meno di 30 milioni di euro. La dinamica di certo non spaventa la società azzurra ma fa pensare che forse l’ipotesi di addio di Victor Osimhen non è poi tanto remota.