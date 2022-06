Napoli a Dimaro, il programma del ritiro e la data della prima amichevole

È stato diramato il programma del ritiro del Napoli a Dimaro, previsto in Trentino dall’8 al 9 luglio. Due le amichevoli da giocare

Si intravede l’inizio della nuova stagione del Napoli. L’appuntamento è con il ritiro di Dimaro, in Trentino (località Val di Sole) per il consueto romitaggio estivo. La squadra arriverà l’8 luglio sera, ma il ritiro vero e proprio inizierà il mattino seguente con il primo allenamento. Due le sedute quotidiane previste (salvo alcune mezze giornate di riposo), una alle 10 e l’altra alle 17. Tutte saranno aperte ai tifosi con ingresso libero al campo di Carciato. Sempre sabato 9 luglio si potranno ascoltare le parole dell’allenatore Luciano Spalletti, che parlerà nella conferenza stampa di apertura del ritiro, prevista alle 19.30.

Sarà un ritiro “vecchi tempi”, visto che non ci saranno le restrizioni Covid dello scorso anno (nel 2020, invece, l’appuntamento saltò). Quindi spazio ai tifosi, che potranno avere diversi contatti con la squadra. Non mancheranno le sedute di autografi a fine allenamento, e gli appuntamenti in piazza, sia con allenatore e giocatori, sia con la squadra al completo per chiudere in festa il ritiro. Chiaramente, gli appuntamenti più importanti saranno quelli col calcio giocato: due le amichevoli in programma nei 10 giorni di lavoro a Dimaro.

Napoli a Dimaro, quanti appuntamenti in Trentino

La prima gara si giocherà giovedì 14 luglio (probabilmente con i dilettanti dell’Anaunia, come da tradizione) e la seconda domenica 17 luglio. Entrambe sono previste alle 18. Appuntamenti non solo a Dimaro: nella vicina Folgarida (che è diventata una frazione proprio di Dimaro) appuntamento con Spalletti e due calciatori, che risponderanno alle domande dei tifosi. Questo appuntamento è fissato per martedì 12 luglio alle 21.15. Non mancheranno appuntamenti di spettacolo e intrattenimento: due gli show con i comici di “Made in Sud”, mercoledì 13 luglio e venerdì 15 luglio.

In quest’ultimo caso sarà una serata maggiormente dedicata alla musica. L’ultima conferenza stampa di Spalletti (che commenterà anche le due partite) è prevista per lunedì 18 luglio al teatro di Dimaro: appuntamento per commentare la chiusura del ritiro alle 19.30. La squadra si allenerà il giorno dopo, martedì mattina, e poi farà ritorno a Napoli. La squadra azzurra lavorerà in Val di Sole per il dodicesimo anno, segnando un record per le squadre italiane. Mai nessuna ha avuto una sede per il lavoro estivo per così tanto tempo.