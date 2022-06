Ambrosino continua a far sognare: che gol con l’Italia Under 19 – VIDEO

Dopo la grandissima stagione con il Napoli Primavera, Giuseppe Ambrosino sta continuando a segnare anche con l’Italia Under 19.

Dopo aver battuto la Romania per 2-1 alla gara di esordio dell’Europeo Under 19, l’Italia di mister Carmine Nunziata ha battuto nel pomeriggio la Slovacchia con la rete siglata da Ambrosino alla mezz’ora della prima frazione di gara. Nonostante il successo degli azzurrini, la prima occasione è stata per i padroni di casa con la punizione di Jambor parata da Desplanches.

L’Italia ha carburato con il passare dei minuti, considerando che ha colpito due traverse in pochi minuti: la prima con Miretti e la seconda con un gran tiro a giro di destro da parte di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante della Primavera del Napoli è stato più fortunato al 33’ quando, servito da Miretti, riesce a segnare il gol vittoria.

La ripresa è stata poi controllata dall’Italia, che ha sfiorato la rete del raddoppio con Casadei e Nasti. Gli ultimi minuti della gara sono stati contraddistinti da un’occasione per la Slovacchia sventata da Desplanches. Ottima vittoria per gli azzurrini, in cui il migliore in campo è stato sicuramente Ambrosino.

Napoli, Ambrosino segna anche all’Europeo Under 19 con l’Italia: le immagini

Il giovane calciatore di proprietà del Napoli, infatti, oltre al gol e alla traversa, ha lavorato tantissimo per la squadra anche in fase difensiva. A rubare l’occhio, ovviamente, è stato il gol siglato da Giuseppe Ambrosino, il quale è stato bravissimo ad anticipare la difesa ed il portiere della Slovacchia con un ottimo movimento e con un grande conclusione di destro.

L’attaccante, quindi, prosegue il suo gran momento di forma, visto che aveva giocato bene anche nel match di esordio contro la Romania. Ambrosino è stato convocato per l’Europeo dopo con una grandissima stagione con il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi, in cui è riuscito a segnare 20 reti nelle 32 gare stagionali.

Dopo l’Europeo Under 19 con l’Italia, Giuseppe Ambrosino sarà valutato quest’estate da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano punta molto sul giovane centravanti, vista anche le prime convocazioni con la prima squadra del Napoli avvenuta nell’arco di questa stagione.