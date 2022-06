Napoli, perché Deulofeu? L’alternativa che risolverebbe due problemi in uno

Il Napoli ha deciso di puntare con forza su Gerard Deulofeu. Ecco perché il suo acquisto potrebbe risolvere due problemi in uno.

In questi giorni il Napoli sta sfogliando la margherita riguardo il mercato in entrata e come prossimo colpo gli azzurri hanno deciso di puntare con forza su Gerard Deulofeu. L’esterno d’attacco spagnolo dell’Udinese ha giocato un’ultima stagione di alto livello ed il Napoli lo ha individuato come il giusto profilo per aggiungere qualità alla rosa.

L’agente del giocatore ha aperto al trasferimento in azzurro e il club partenopeo non ha perso tempo nel trovare un accordo con lo spagnolo. Manca ancora quello con l’Udinese che chiede quasi 20 milioni di euro senza contropartite, mentre il Napoli vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club azzurro punta con decisione su Deulofeu, con il suo arrivo che potrebbe risolvere ben due problemi in uno ecco quali

Ecco perché Deulofeu al Napoli è un matrimonio che s’ha da fare

L’arrivo di Deulofeu al Napoli potrebbe essere molto importante per il club azzurro che non solo aggiungerebbe qualità alla rosa, ma risolverebbe due problemi in uno. Il suo arrivo, infatti, potrebbe non includere l’addio di Mertens con Deulofeu che potrebbe essere l’alternativa perfetta al belga.

Ovviamente ciò significherebbe che Mertens dovrebbe accettare l’offerta a ribasso del Napoli per rinnovare il suo contratto e fungere da jolly offensivo per mister Spalletti. Una soluzione che pare difficillmente realizzabile al momento, ma che non è affatto da escludere, con il Napoli che aumenterebbe di molto il proprio potenziale offensivo qualora il belga decidesse di restare

L’acquisto di Deulofeu con Mertens come prima alternativa allo spagnolo, permetterebbe al Napoli di non dover più effettuare acquisti sugli esterni, con gli azzurri che potrebbero investire i soldi in altre posizioni. In primis l’attacco dove, se andrà via Petagna, ci sarà solo Osimhen ad agire come punta centrale.

Il Napoli potrebbe quindi avere più liquidità a disposizione per trovare un buon vice per il bomber nigeriano. Quello tra il Napoli e Deulofeu è quindi un matrimonio che s’ha da fare e dal quale gli azzurri potrebbero ricavarci molto di più che il solo arrivo di un giocatore che, con o senza Mertens, farebbe fare un discreto upgrade alla rosa azzurra.