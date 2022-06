Mario Rui ha un ‘segreto’ inconfessabile, ma Zielinski lo spiffera così! – VIDEO

In un divertente video pubblicato dal Napoli via social in collaborazione con Amazon, Zielinski ha spifferato un segreto di Mario Rui.

Quest’oggi sul suo profilo twitter ufficiale, il Napoli ha pubblicato un video il collaborazione con il colosso statunitense Amazon. Il club azzurro ha stretto una partnership con la nota azienda statunitense nel 2018 e lo scorso anno il logo è comparso sulla manica sinistra della squadra partenopea.

Nel video pubblicato dal Napoli via social i protagonisti sono stati 4 giocatori azzurri ovvero Petagna, Rrahmani, Meret e Zielinski. In qualità di partner, Amazon ha voluto fare dei regali ai giocatori azzurri ed hanno chiesto ai quattro in questione di essere loro a decidere il regalo adatto per i propri compagni. Ed è in questo modo che Zielinski ha rivelato il segreto di Mario Rui

Zielinski fa la spia: scoperto il “segreto” di Mario Rui

Nell’esilarante video pubblicato dal Napoli, mentre stanno scartando i pacchi spediti da Amazon, Meret ha trovato dentro uno di questi una macchinina ed ha dichiarato di volerla regalare a Mario Rui. Subito Zielinski ne ha approfittato ed ha rivelato il “segreto” del terzino portoghese

Zielinski ha rivelato infatti che conosce Mario Rui da 7 anni ed in tutti questi anni non è mai riuscito a prendersi la patente. Così Meret ha poi affermato che la macchinina uscita dal pacco Amazon è per Mario Rui, con il portoghese chiaramente preso in giro in maniera scherzosa dai proprio compagni.

Mario Rui non è stato solamente l’unico a ricevere qualcosa, ma anche altri giocatori si sono visti recapitare regali da parte dei protagonsti del video. Petagna ha trovato un’armonica a bocca ed assieme a Zielinski ha deciso di regalarla a Lobotka poiché allo slovacco piace la musica. Rrahmani, invece a ha deciso di regalare un phon a Elmas per i suoi capelli, rivelando pure che Spalletti si è lamentato spesso di ciò

Fabian Ruiz, invece, ha avuto come regalo uno strumento per riposare i muscoli visto che, come spiegato da Zielinski, si sente sempre stanco. Di seguito vi lasciamo l’esilarante video che ha visto protagonisti i giocatori azzurri e chissà Mario Rui come l’avrà presa ora che tutti sanno del suo “segreto”.