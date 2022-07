Politano, sfuma il trasferimento al Valencia? Potrebbe restare in Serie A

Difficoltà nella trattativa tra Napoli e Valencia per Politano. Salgono le quotazioni di una permanenza in Serie A

Matteo Politano sempre più lontano da Napoli. L’attaccante, arrivato in azzurro dall’Inter nel Gennaio del 2020, negli ultimi mesi ha perso diversi punti nelle gerarchie del mister Luciano Spalletti. L’ex Sassuolo non ha fatto mistero di essere propenso a sondare nuove opzioni per garantirsi nella prossima stagione un maggiore minutaggio e più chance di essere parte del nuovo ciclo azzurro che il ct Roberto Mancini sta faticosamente facendo ripartire dopo la delusione mondiale. Un addio al Napoli sembra dunque sempre più probabile, con il giocatore che ha aperto alla partenza.

Il Valencia di Gennaro Gattuso, che ha già allenato Politano proprio in azzurro, sembrava essere ad un passo dal chiudere la trattativa. I problemi economici del club però stanno rallentando l’operazione. Il club infatti aveva offerto 10 milioni per il cartellino dai giocatori. Troppo poco per il Napoli, che ha rispedito l’offerta al mittente. Al momento il Valencia ha altre priorità, e deve sfoltire la rosa prima di potere eventualmente chiudere colpi in entrata ed alzare l’offerta. Ecco che allora potrebbero farsi largo nuove piste, che portano soprattutto ad una permanenza in Italia.

Politano, a rilento la trattativa con il Valencia. Due club di A sul giocatore

Sulle tracce di Politano secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe tornata prepotentemente la Roma. Per Politano quello ai giallorossi sarebbe un ritorno. Il giocatore è infatti un prodotto del settore giovanile della Roma, e i capitolini non hanno mai nascosto il velato desiderio di riportarlo a casa.

Politano era stato vicinissimo al ritorno in giallorosso proprio nell’inverno dell’arrivo a Napoli. L’Inter aveva infatti poche settimane prima chiuso uno scambio con la Roma per il passaggio di Spinazzola in nerazzurro e Politano in giallorosso. Politano aveva già sostenuto le visite mediche di rito, ma i dubbi nerazzurri sulle condizioni fisiche di Spinazzola e l’inserimento del Napoli fecero saltare la trattativa e sbarcare il giocatore in azzurro.

Su Politano sono inoltre stati registrati dei sondaggi del Milan, alla ricerca di un esterno per completare lo scacchiere di Pioli. Il destino dell’attaccante azzurro potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Nicolò Zaniolo. Qualora la Roma perdesse il giocatore potrebbe davvero buttarsi con decisione su Politano. Anche il Milan segue da vicino anche Zaniolo. Gli eventuali spostamenti del talento giallorosso potrebbero indirizzare anche il futuro di Politano.