Napoli, è sfida a due in un ruolo: Giuntoli deve scegliere

Il Napoli studia il nuovo colpo in attacco. Due nomi nella lista del direttore sportivo Giuntoli. La scelta si avvicina

A pochi giorni dall’inizio del ritiro di Dimaro il mercato del Napoli continua a muoversi sotto traccia. Gli azzurri hanno subito diverse partenze pesanti nel reparto offensivo, e hanno dunque assoluta necessità di rinforzi in attacco. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà riuscire nell’impresa di non fare rimpiangere le partenze di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, svincolatisi dopo il termine del loro contratto con gli azzurri. Dopo avere già messo a segno il colpo di prospettiva orientato al futuro, nella forma del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli è adesso in cerca di un colpo di maggiore esperienza.

In particolare gli azzurri devono riempire la casella rimasta vuota sulla trequarti. Il tecnico Luciano Spalletti ha bisogno di un profilo che possa svariare sulla trequarti, un vero jolly che possa scardinare le difese avversarie. Il preferito, non è certo un segreto, è l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu. L’Udinese, si sa, è però bottega particolarmente cara. Le richieste dei friulani continuano ad essere alte, e la trattativa è meno in discesa di quanto si potesse pensare. Giuntoli non intende però farsi cogliere impreparato, e per rimpolpare l’attacco azzurro (che dovrebbe vedere anche l’addio di Politano, e attenzione alle sirene inglesi su Lozano) ha già in mente due papabili candidati da aggiungere allo scacchiere azzurro.

Giuntoli studia il colpo in attacco, due possibili rinforzi nella lista del ds azzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo molto da vicino il ventisettenne attaccante belga Adnan Januzaj, parametro zero appena svincolatosi dalla Real Sociedad. Il profilo piace molto in dirigenza, vista anche l’operazione a costo zero sul cartellino. Lo scoglio potrebbero essere le richieste del giocatore sull’ingaggio.

Più futuribile ed economico, ma meno pronto nell’immediato il ventitreenne norvegese Ola Solbakken. Il giocatore si è messo in mostra nella scorsa Conference League, e il Napoli si è subito messo sulle sue tracce contattando l’entourage del giocatore. Anche il ragazzo è entrato nella lista del ds Giuntoli, che adesso dovrà analizzare le sue carte e prendere una decisione nelle prossime settimane sul prossimo rinforzo da regalare a Luciano Spalletti. Dopo l’inizio esplosivo, con i primi Olivera e Kvaratskhelia annunciati con largo anticipo, i tifosi si aspettano presto un nuovo colpo dal mercato azzurro.