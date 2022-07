Dybala al Napoli, Chiariello tuona: “Non avete capito nulla di De Laurentiis”

Anche Umberto Chiariello, giornalista di Napoli Canale 21, si è soffermato sulla voce di un interessamento del Napoli per Dybala.

In questo primo mese di mercato si sono susseguite tantissime indiscrezioni intorno al Napoli. Nella squadra di Luciano Spalletti, infatti, in tanti possono cambiare aria: da Dries Mertens e David Ospina, passando per Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, a Diego Demme e Matteo Politano. Con i primi due che non sono più calciatori del team partenopeo, visto che i loro contratti sono scaduti lo scorso 30 giugno. Sul fronte delle entrate, intanto, negli ultimi giorni in casa azzurra si è scatenato un nuovo tormentone, ovvero quello che riguarda Paulo Dybala.

Nei giorni scorsi, di fatto, il nome dell’argentino era stato accostato al Napoli che, tramite Cristiano Giuntoli, sembra che abbia fatto un sondaggio con l’entourage del calciatore per capire le reali possibilità di una trattativa. Non appena si è diffusa questa notizia, ovviamente, i tifosi partenopei, anche se consapevoli delle difficoltà di una possibile contrattazione, hanno cominciato a sognare l’argentino con la maglia azzurra.

Per il Napoli prendere Dybala è molto difficile, soprattutto se si considera la nuova strategia adottata dalla società partenopea: tagliare il monte ingaggi. Bisogna anche dire, oltre a questo aspetto economico, che sul calciatore c’è il forte interesse dell’Inter di Marotta, la quale è sicuramente in pole position. Proprio su questo presunto accostamento del Napoli alla ‘Joya’ è intervenuto Umberto Chiariello.

Dybala-Napoli, Chiariello: “Correte dietro alle fake news”

Il giornalista, volto noto di Napoli Canale 21, si è così espresso su ‘Twitter’ sulla possibilità di vedere l’ex Juventus giocare al Maradona con la maglia azzurra: “Veramente pensate che il Napoli abbia la possibilità di prendere Dybala? E allora non avete capito nulla di Aurelio De Laurentiis. Così correte dietro alle fake news e non tenete conto delle necessità di tagli al Conto Economico. Il vero problema non è chi arriva, ma chi parte. Aspettiamo”.

Dopo gli arrivi del geoergiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera, il mercato in entrata del Napoli, effettivamente, ha avuto una considerevole frenata. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, devono capire chi andrà via prima di prendere un nuovo calciatore, tantoché anche la trattativa con l’Udinese per Deulofeu è in fase di stallo