Napoli, rivoluzione totale: cambia tutto, senza precedenti – VIDEO

Rivoluzione totale per il Napoli che ha deciso di cambiare tutto anche dal punto di vista estetico e del marketing.

Che ci fosse aria di rinnovamento in casa Napoli lo si era capito già dalla fine della stagione, ma gli azzurri in vista del prossimo campionato non hanno solo intenzione di modificare la propria rosa, ma vogliono cambiare anche internamente e sul web. Quest’oggi, infatti, il club partenopeo ha fatto una sorpresa ai tifosi azzurri, modificando totalmente il proprio sito.

Il Napoli vuole tagliare i ponti con il passato e guardare al futuro che i tifosi si augurano possa essere roseo. Ed il club azzurro lo sta facendo non solo dal punto di vista del mercato, ma anche dal punto di vista del brand, cercando di rendersi più appettibile ed attirare ulteriori sponsor. Non a caso, infatti, il Napoli ha annunciato anche una nuova partnership

Sorpresa Napoli: svelati nuovo sito e partner

Come è possibile vedere dall’immagine, l’impatto che si ha è totalmente differente da quello che si aveva in precedenza. L’idea del Napoli è quella di avere un sito più moderno e più in linea con quelli attuali ed ha completate ridisegnato l’interfaccia grafica, con il sito che ora appare decisamente più chiaro e semplice da utilizzare

Ma, come detto, la novità non riguarda solamente il sito. Come si può vedere anche dall’immagine, il Napoli ha anche annunciato di aver stretto una nuova partnership con il colosso Coca-Cola che sarà Global Soft Drink Partner degli azzurri. Un brand prestigioso e vincente, come lo ha definito Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli.

Il club azzurro si è detto molto soddisfatto di aver stretto questa partnership con Coca-Cola che va a soppiantare quella con la Pepsi. Dal 1° Luglio, infatti, quest’ultima non risultava più tra i partner del Napoli e ciò ha fatto molto a pensare, con la risposta a questo “mistero” che è arrivata quest’oggi con l’annuncio di questa importante partnership.

Sui suoi profili social, il Napoli ha voluto annunciare questa parternship con un bel video creato proprio in collaborazione con Coca-Cola. Di seguito il tweet ed il video dell’annuncio di questa partnership che il Napoli si augura possa essere tanto lunga quanto importante.