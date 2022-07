Addio Demme, è corsa a tre per sostituirlo: rispunta un vecchio pallino

Diego Demme potrebbe lasciare Napoli e Giuntoli è già pronto a trovare il sostituto. Tra vecchi pallini e nuove leve ecco i tre candidati.

Il Napoli guarda con attenzione alla situazione di Diego Demme. Il centrocampista tedesco nell’ultima stagione ha perso punti nelle gerarchie di Luciano Spalletti, che ha deciso sin dalle prime battute di puntare in modo importante su Stanislav Lobotka. Demme è consapevole di non partire favorito nella corsa ad una maglia da titolare del centrocampo azzurro, ed è consapevole del rischio di avere un minutaggio non adatto alle proprie aspettative.

Per questo alla fine potrebbe decidere di cambiare aria e spingere per una nuova avventura lontano da Napoli. Il Valencia sarebbe tra i club interessati e avrebbe già raccolto il gradimento del giocatore, ma le difficoltà economiche degli spagnoli non hanno al momento permesso alla trattativa di decollare. Il futuro del giocatore sembra comunque sempre più lontano dalla maglia azzurra del Napoli, il ds Giuntoli non ha intenzione di farsi cogliere impreparato.

Addio Demme? Il Napoli ha pronto il sostituto: in tre per un posto

Sono in particolare tre i profili che hanno attirato l’attenzione della dirigenza azzurra secondo quanto riportato da Il Mattino. Il primo è Mattias Svanberg, ventitreenne svedese in forza al Bologna. Il centrocampista nel corso dei suoi anni in rossoblù ha attirato le attenzioni di diversi club di A, tra cui il Napoli. Il centrocampista sarebbe molto apprezzato anche dal presidente De Laurentiis, e i sondaggi con il Bologna andrebbero avanti già da diverso tempo.