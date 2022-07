Mathias Oliveira, le prima parole da azzurro: il VIDEO esalta i tifosi

Primo giorno da giocatore del Napoli per Mathias Olivera. Foto con la nuova maglia e le prime dichiarazioni di rito

La stagione del Napoli ha preso ufficialmente il via. Gli azzurri si sono ritrovati per le consuete visite mediche di inizio stagione prima di partire alla volta del ritiro di Dimaro, che come ogni anno darà ufficialmente il via alla stagione azzurra. La partenza per il ritiro pre stagione è prevista per l’8 Luglio, e tutti i fari sono ovviamente puntati sui nuovi arrivi di questa sessione di calciomercato.

Tra questi c’è anche Mathias Olivera, difensore uruguaiano classe 1997. Gli azzurri hanno fortemente voluto il giocatore. Il suo acquisto dal Getafe è stato finalizzato lo scorso maggio, per una cifra complessiva di 15 milioni. Gli azzurri hanno investito sul giocatore 11 milioni più 4 di bonus. Un importante attestato di stima per una delle nuove frecce nell’arco di Luciano Spalletti.

Olivera sarà insieme a Mario Rui il padrone della fascia sinistra di difesa degli azzurri, e avrà il compito arduo di fare dimenticare ai tifosi quello che è stato uno dei pilastri, e anche uno dei più grandi rimpianti, delle ultime stagioni del Napoli, Faouzi Ghoulam. Dal grave infortunio dell’algerino patito nel 2017 che non gli ha più permesso di tornare sui suoi livelli gli azzurri sognano un erede che possa tornare a fare sognare su quella fascia. Per questo l’arrivo del difensore è visto con grande curiosità e attesa.

Nonostante la trattativa sia stata chiusa ormai da tempo, l’ufficialità dell’arrivo di Olivera in azzurro è arrivata solo da qualche giorno, con l’inizio ufficiale del calciomercato. Sbrigate tutte le faccende burocratiche, il nuovo giocatore azzurro ha finalmente potuto iniziare la sua nuova avventura in Italia.

Olivera, il benvenuto del Napoli e le prime parole da azzurro

Mathias ha potuto indossare per la prima volta la sua nuova maglia, anche se per il momento solo quella di allenamento. Per quella ufficiale ci sarà probabilmente da attendere sino al prossimo 14 Luglio, quando è prevista la prima amichevole contro l’Anaune Val Di Non. Solo allora i tifosi potranno vederlo all’opera per la prima volta in partita.

Intanto il Napoli ha dato il benvenuto al suo nuovo acquisto. “Bienvenido” hanno scritto gli azzurri su twitter. Gli azzurri hanno poi fatto sapere il menù della prima giornata da giocatore del Napoli di Olivera. “Per il nazionale uruguaiano prima parte del lavoro di oggi dedicata a test fisici e medici” si legge sul sito ufficiale.

Olivera ha poi salutato in tifosi con le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Napoli. “Ciao a tutti. Forza Napoli sempre” ha detto sorridente. Matthias ha posato sorridente con la nuova maglia ed è apparso già carico e pronto per la nuova sfida. I tifosi sui social hanno già fatto sentire tutto il loro calore riempiendo il post con commenti di benvenuto.