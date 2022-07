Napoli, ritiro a Dimaro: allenamenti e amichevoli, il programma completo

Al via la stagione degli azzurri. Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro dall’8 al 19 Luglio: il programma completo

La nuova stagione del Napoli è alle porte. Gli uomini di Luciano Spalletti esordiranno in serie A il prossimo 15 Agosto alle 18.30 in trasferta contro l’Hellas Verona. A poco più di un mese dall’inizio ufficiale del campionato gli azzurri sono pronti a dare il via alla preparazione estiva per arrivare pronti all’importante appuntamento.

Come ormai avviene da dodici anni, un vero record per le squadre di Serie A, la stagione del Napoli inizierà in Val di Sole, nell’ormai tradizionale ritiro di Dimaro. Gli azzurri si sono ritrovati a Napoli per le consuete visite mediche di rito che anticipano l’inizio delle attività, e si trasferiranno poi in Trentino per tuffarsi a pieno regime nella preparazione.

Gli azzurri resteranno in trentino dall’8 Luglio al 19, prima di trasferirsi in Abruzzo, a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione, che si terrà dal 23 luglio al 6 agosto. Per quanto riguarda il ritiro di Dimaro, la società ha già reso noto il programma giorno per giorno delle giornate in Trentino, che come di consueto saranno scandite dagli allenamenti, dalle prime amichevoli stagionali e dagli eventi che vedranno grandi protagonisti i tifosi che come di consueto abbracceranno la squadra.

Napoli, al via la stagione degli azzurri: il programma del ritiro di Dimaro

La squadra, come detto, arriverà in Val di Sole il prossimo Venerdì 8 Luglio, giusto in tempo per la cena collettiva e le prime prove di feeling del nuovo gruppo. I lavori veri e propri inizieranno il giorno dopo.

Sabato 9 Luglio è previsto il primo allenamento alle ore 10 al centro sportivo di Dimaro. Alle 17.30 seconda seduta di allenamento della giornata. Doppia seduta di allenamento (ore 10 la mattina e 17.30 il pomeriggio) anche Domenica 9 Luglio

Lunedì 11 Luglio la squadra inizierà la settimana con l’allenamento della mattina (ore 10), mentre verrà concesso il pomeriggio di riposo.

Martedì 12 Luglio giornata piena con doppia seduta di allenamento (ore 10 e 17.30). Mentre alle 21.30 previsto primo vero abbraccio ufficiale con i tifosi. Luciano Spalletti e due giocatori incontreranno i tifosi al Centro Congressi di Folgarida.

Mercoledi 13 Luglio allenamento mattutino alle ore 10 e pomeriggio di riposo. In serata a Piazza Madonna della Pace evento Made in Sud.

Giovedì 14 Luglio si terrà la prima amichevole stagionale. Mattinata di riposo per la squadra, che alle 18 incontrerà l’Anaune Val Di Non.

Venerdì 15 Luglio previsto doppio allenamento (ore 10 e ore 17.30) e nuovo appuntamento con Made in Sud in Piazza Madonna della Pace.

Sabato 16 Luglio si chiude la prima settimana di ritiro con una doppia seduta di allenamento (ore 10 e 17.30) e la presentazione ufficiale della squadra prevista davanti ai tifosi in Piazza Madonna della Pace.

Domenica 17 luglio mattina di riposo in vista della seconda amichevole stagionale. Nel pomeriggio è infatti prevista l’amichevole contro il Perugia (ore 18).

Lunedì 18 Luglio possibile allenamento mattutino alle ore 10, ma Spalletti potrebbe anche decidere di concedere la mattinata di riposo per riprendersi dalle fatiche dell’amichevole. Si terrà regolarmente alle 17.30 invece la seduta pomeridiana.

Martedì 19 Luglio ultimo giorno di ritiro a Dimaro. Allenamento alle ore 10, e nel pomeriggio la squadra lascerà il Trentino.