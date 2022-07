Fabian Ruiz? Il Napoli ha già scelto il suo sostituto

Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli. Il ds azzurro Giuntoli non si fa trovare impreparato. Ha già scelto il sostituto

Il casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare gli azzurri in questa sessione di mercato. Giuntoli punta ad evitare un nuovo caso Milik e ha già scelto il possibile sostituto.

Il contratto di Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, si sta trasformando in un grosso grattacapo per il Napoli. Il numero otto azzurro al momento si è mostrato quanto mai freddo all’ipotesi di un rinnovo. Le richieste del giocatore sarebbero diverse dalle idee del Napoli, che negli ultimi mesi ha attuato un progressivo contenimento dei costi. Al momento, dunque, una permanenza in azzurro oltre il 2023 sembra quanto mai problematica.

Gli azzurri non vorrebbe perdere a zero il giocatore, che rappresenta un importante asset della società. Tutto quindi sembrerebbe portare verso una cessione nei prossimi mesi per evitare lo svincolo a parametro zero e aggirare l’ostacolo rinnovo.

Il problema, però, è rappresentato dal fatto che il giocatore non ha ancora portato alla società potenziali acquirenti per il suo cartellino. Come riporta il Mattino, l’intenzione del ds del Napoli Giuntoli è quella di ribadire al giocatore che chi intende lasciare Napoli deve prima portare tramite i suoi agenti un’offerta che accontenti le richieste del club. In questo momento il Napoli continua a fissare la valutazione del giocatore su una cifra pari a 20 milioni.

In caso questa dovesse continuare a non arrivare e il giocatore continuasse a rifiutare il rinnovo, non è escluso che possano essere prese decisioni drastiche, come a suo tempo venne fatto con Milik, a suo tempo messo fuori squadra prima del suo passaggio al Marsiglia nel mese di Gennaio.

Fabian Ruiz lascia Napoli? Gli azzurri pronti a sostituirlo: assalto a Barak

Intanto Cristiano Giuntoli lavora sul mercato per cercare un potenziale sostituto di Fabian Ruiz. Da Verona, come riportato da l’Arena, continuano a salire di intensità le voci di un interesse azzurro per Antonin Barak. Il ventisettenne centrocampista ceco si è imposto come uno dei migliori profili della passata stagione nel ruolo, siglando ben 29 reti e 11 gol nella passata stagione.

Il Napoli al momento segue da vicino il giocatore, ma non è ancora stata avviata una reale trattativa con il Verona. La regola in casa azzurra è che non vi sia nessun acquisto senza prima una cessione che lasci libero il posto in rosa. La trattativa per Barak verrebbe dunque avviata solo in caso di addio definito di Ruiz. Il Verona intanto ha già fissato la valutazione del giocatore, per il quale i veneti punterebbero ad incassare una cifra importante, vicina ai 18 milioni di euro. Tutto è comunque rimandato. La priorità, al momento, è definire il futuro di Fabian