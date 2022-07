Inter e Juventus volano, Napoli fermo. Il colpo di mercato è già a Dimaro?

Le avversarie si muovono sul mercato e anche tanto, con colpi importanti del calibro di Pogba, Di Maria e Lukaku, il Napoli è ancora bloccato dalle cessioni. Il grande innesto è già a Dimaro?

Le big si muovono e anche tanto: Angel Di Maria e Paul Pogba sono della Juventus, l’Inter è partita forte con Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova.

Ma anche dietro non scherzano: Jovic va alla Fiorentina, la Lazio invece ufficializza Casale e a breve anche Maximiano, entrambi ex obiettivi azzurri. In casa Napoli invece è tutto fermo. Si parte per Dimaro e al gruppo sono aggregati anche i calciatori in lista di sbarco, quelli che sulla carta sarebbero in partenza ma in pratica non lo saranno finché non arriverà un’offerta concreta. Il caso più spinoso riguarda Matteo Politano: il suo agente continua a dire che vuole andar via e che Gattuso lo stima, ma al momento dal Valencia tutto tace e infatti l’esterno fa parte del gruppo di Spalletti così come ne fanno parte Adam Ounas, Andrea Petagna e Diego Demme, altri tre calciatori che sembravano sul piede di partenza. Che vada via o meno Politano un ulteriore esterno dovrebbe arrivare comunque: i nomi più gettonati al momento oltre a Deulofeu sono quelli di Solbakken e Kostic, ma per il 29enne serbo l’Eintracht ha sparato alto. Resta in ballo anche la pista Brekalo.

Napoli, l’esterno è già in casa? Zerbin ci proverà

Intanto, a proposito di esterni, ce n’è uno che farà di tutto per convincere Spalletti a confermarlo. Si tratta di Alessio Zerbin, che potrebbe ripercorrere le orme di Zanoli lo scorso anno: da esubero a prima alternativa a Di Lorenzo con conferma a sorpresa anche per la prossima stagione. Zerbin si giocherà al meglio le sue carte: se Spalletti dovesse dire sì gli esterni in rosa sarebbero già 4, quindi a quel punto per acquistarne un altro andrebbe prima venduto Politano, oltre a Ounas ormai ai margini della rosa.

Ounas, Mpasinkatu lo elogia: “Le sue qualità piacciono all’estero”

Sul piede di partenza c’è anche Adam Ounas, ma per adesso non sono arrivate ancora offerte soddisfacenti al tavolo del Napoli e la sua cessione è ancora bloccata, così come per Politano. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’esperto di calcio africano Malu Mpasinkatu ha elogiato l’algerino: “Deve essere più costante. Le sue qualità piacciono all’estero, e secondo me in Francia e Germania ha mercato. In Italia per adesso nulla, ma il Monza di Berlusconi potrebbe pensare a lui.”