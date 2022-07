Napoli, é fatta per l’attaccante: ecco quando arriverà

Il Napoli ha deciso chi sarà il prossimo attaccante a vestire la maglia azzurra. Ecco quando arriverà

Continua a fremere il mercato del Napoli. Gli azzurri al momento sono concentrati sul capitolo difesa, con la partenza di Kalidou Koulibaly, direzione Chelsea, e la necessità di trovare un difensore che non faccia rimpiangere il totem azzurro. Nonostante le priorità al momento vertano altrove Giuntoli non dimentica di lavorare sotto traccia alle altre esigenze di mercato degli azzurri, con l’intento di consegnare a Luciano Spalletti una rosa completa e pronta a combattere sui tanti fronti nei quali gli azzurri saranno impegnati.

Ecco che quindi il ds del Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti, alla ricerca di rinforzi che possano completare il reparto. Alla voce attaccanti il bilancio al momento recita Lorenzo Insigne partito alla volta di Toronto, Dries Mertens ancora in forse, ma sempre più lontano da Napoli, Andrea Petagna, Matteo Politano e Adam Ounas probabili partenti, e i soli Victor Osimhen e Hirving Lozano che sembrano al momento gli unici sicuri di essere in rosa anche la prossima stagione, bombe di mercato permettendo.

Va da sé quindi che Giuntoli avrà il suo bel da fare per riassemblare un reparto che sarà verosimilmente rivoluzionato rispetto allo scorso anno. Intanto a Napoli e è arrivato Khvicha Kvaratskhelia, che ha già mostrato buone cose nelle prime uscite stagionali, ma dovranno presto arrivare nuovi rinforzi.

Al di là della suggestione Paulo Dybala, e di Geraurd Deulofeu che continua ad essere monitorato con attenzione dagli azzurri, l’operazione che al momento sembra essere più vicina a concretizzarsi è quella che porta alla punta centrale che possa dare manforte ad Osimhen. Il Napoli infatti sembra essere piuttosto deciso e ha già scelto chi sarà il prossimo a vestire la maglia azzurra.

Napoli su Simeone: c’è l’accordo con il Cholito, ma prima una questione da risolvere

I fari degli azzurri si sono puntati con prepotenza su Giovanni Simeone, attualmente in forza al Verona. Il Cholito viene da una stagione davvero entusiasmante con il Verona, coronata da 35 presenze, 6 assist e ben 17 gol. L’argentino sembra finalmente essere arrivato al punto di poter compiere quel salto che ci si aspettava sin dai suoi esordi, e il Napoli non vuole perdere l’occasione.

Gli azzurri hanno già avuto il benestare del giocatore, che avrebbe già trovato l’accordo con il Napoli e non vedrebbe l’ora di mettersi quanto prima a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Anche un accordo con il Verona sembra alla portata degli azzurri, prima però c’è da fare i conti con la politica societaria del Napoli. La dirigenza infatti è categorica: non ci sarà nessun nuovo ingresso senza prima aver ceduto. Per lanciare l’assalto definitivo a Simeone, come riporta il Corriere dello Sport, si aspetta dunque che Andrea Petagna lasci Napoli. Il giocatore è molto vicino al Monza.