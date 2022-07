Dybala, arriva la decisione: la situazione attorno all’argentino

Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro e dovrebbe prendere una decisione all’inizio della prossima settimana.

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire in quale squadra giocherà Paulo Dybala il prossimo anno. L’attaccante argentino, svincolatosi dalla Juventus al termine della scorsa stagione, è ancora uno svincolato di lusso e dopo essersi preso molto tempo per scegliere la prossima destinazione, pare sia finalmente pronto a sciogliere le riserve.

Sedotto e poi abbandonato dall’Inter, con le dichiarazioni di Marotta, Inzaghi e Zanetti che hanno bloccato il suo arrivo, Dybala si trova ora a dover scegliere tra Roma e Napoli. Sono queste le due società più interessate in maniera concreta all’argentino che sembra destinato a restare in Serie A il prossimo anno, visto che dall’estero non sono arrivate offerte.

Duello Roma-Napoli per Dybala: la situazione

A riportare del duello tra Napoli e Roma per Paulo Dybala è stato Sky Sport attraverso il suo esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Azzurri e giallorossi hanno superato l’Inter nelle preferenze dell’argentino che non vuole più aspettare che i nerazzurri cedano qualcuno per permettergli di accasarsi a Milano.

Al momento, è il Napoli ad offrire di più a Dybala visto che i partenopei sono pronti a concedergli i 6 milioni di euro di ungaggio che richiede la Joya. L’unico problema è rappresentato dai diritti di immagine, con il Napoli al lavoro per formulare una proposta che possa accontentare tutti e salvaguardare i contratti in essere dell’argentino.

La Roma, invece, offre a Dybala un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare ai 6 richiesti dal giocatore e dal suo entourage. Un’offerta in linea con la nuova politica economica dei Friedkin che vogliono abbassare il monte ingaggi della rosa.

A livello economico, dunque, il Napoli sarebbe in vantaggio nella trattativa, ma Dybala valuterà anche il progetto tecnico e sarà proprio questo ad essere decisivo nella sua scelta. La Joya vuole tornare a sentirsi importante e solo chi gli offrirà la possibilità di rimettersi in gioco avrà la meglio.

Spalletti e Mourinho in pressing su Dybala

Un fattore importante nella trattativa lo saranno anche i due allenatori che sono entrambi in pressing su Dybala. Nelle ultime ore si è parlato addirittura di una chiamata che Mourinho avrebbe fatto all’attaccante argentino per convincerlo a trasferirsi a Roma, promettendogli un ruolo centrale nel progetto giallorosso.

Spalletti, però, non è da meno ed anche lui ha sentito Dybala dopo averne parlato benissimo in quel di Dimaro, facendo sognare i tifosi. Insomma, per la Joya c’è un pressing totale da parte di Roma e Napoli che stanno facendo di tutto per convincerlo a sposare le loro cause. Ora spetta a Dybala prendere una decisione, l’attesa è finalmente finita: sarà Roma o Napoli? Lo scopriremo presto.