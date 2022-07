Mertens alla Lazio, Lotito ha deciso: l’annuncio del presidente

Il futuro di Dries Mertens resta un’incognita, con il belga accostato spesso e volentieri alla Lazio. Ecco la decisione del presidente Lotito.

Dove giocherà Dries Mertens la prossima stagione? I tifosi del Napoli si augurano che il belga possa presto firmare un nuovo contratto con la società azzurra, ma al momento tutto è fermo. Il Napoli, in questi giorni convulsi di mercato, sembra avere altre priorità ed una permanenza di Mertens anche per questa stagione appare complicata.

Nel frattempo sono molti i club che si stanno interessando al giocatore belga che ancora non ha preso una decisione definitiva, forse proprio per aspettare un segnale da parte del Napoli. Una delle squadre più interessate a Mertens è la Lazio, con Sarri voglioso di avere il belga anche a Roma ed i rumors si sono fatti sempre più insistenti nelle ultime ore. Così, quest’oggi, è intervenuto il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che ha fatto chiarezza sulla questione.

Lotito chiude all’arrivo di Mertens

Il futuro di Dries Mertens non sarà alla Lazio. Lo ha assicurato il presidente Lotito che, in un virgolettato pubblicato su Il Messaggero, ha fatto sapere di non aver mai contattato il belga: “Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno” ha dichiarato il patron dei biancocelesti.

Dichiarazioni che certamente faranno piacere ai tifosi del Napoli che dunque possono sperare per qualche giorno in più di vedere Mertens vestire la maglia azzurra il prossimo anno. Le parole del presidente biancoceleste, invece, non saranno accolte in maniera positiva da Maurizio Sarri che sperava di poter allenare Mertens ancora una volta, anche se con la qualità messagli a disposizione da Lotito quest’anno non può certo farne un dramma.

Il presidente dei biancocelesti ha poi chiuso anche all’arrivo dell’ex Real Madrid Marcelo, il cui nome era circolato in queste ore come possibile risposta al colpo Dybala da parte della Roma. Lotito ha affermato come queste siano state voci messe in giro ad hoc e che non c’è nulla di vero.

Alvino: “Il Napoli non rilancerà per Mertens”

La concorrenza della Lazio, dunque, è sparita ed il Napoli può ancora sperare di mantenere Mertens in rosa, ma il club azzurro non ha intenzione di svenarsi per lui. Di ciò ne è convinto il giornalista Carlo Alvino che a Kiss Kiss Napoli ha dichiarato come ci sia ancora speranza, ma che il Napoli non ha intenzione di cambiare idea sull’offerta fatta un mese fa a Mertens: “Una notizia su Mertens la do perché è sicura: il Napoli non andrà oltre l’offerta fatta al belga” ha assicurato il giornalista di fede azzurra.

Alvino ha aggiunto come la palla passi ora a Spalletti che potrebbe essere decisivo per la permanenza di Mertens al Napoli. Per Alvino, il tecnico toscano dovrebbe uscire allo scoperto e dire al club azzurro che vorrebbe la conferma del giocatore belga, spiegando poi i motivi per i quali voglia mantenere Mertens in rosa.