Osimhen lascia il Napoli? La big europea spaventa i tifosi azzurri

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato con una big europea che prepara una super offerta.

E’ passata ormai quasi una settimana da quando il Napoli ha ceduto il suo totem difensivo Kalidou Koulibaly al Chelsea, ma i tifosi azzurri sono ancora molto scottati per questo addio. In più, il mancato arrivo di Dybala che ha scartato gli azzurri scegliendo la Roma è stato un altro boccone amarissimo per la piazza partenopea che presto potrebbe ricevere un altro duro colpo sul fronte Victor Osimhen.

Fino a qualche settimana fa la cessione dell’attaccante nigeriano sembrava impossibile, ma adesso le carte in tavola stanno cambiando. Nel Napoli non ci sono giocatori incedibili, De Laurentiis lo ha fatto capire chiaramente e qualora dovesse arrivare una super offerta anche Osimhen potrebbe andar via. E ci sarebbe una big europea pronta a fare questa offerta monstre per avere il nigeriano: il Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco piomba su Osimhen

Secondo quanto riportato da Il Mattino il Bayern Monaco avrebbe avviato i primi contatti con Victor Osimhen, con il nigeriano che è stato scelto dal club tedesco per sostituire Lewandowski, accasatosi al Barcellona. Il quotidiano campano spiega che il Napoli ancora non ha ricevuto offerte concrete, ma che è cosciente del forte interesse del Bayern per il suo attaccante.

Gli azzurri sono sempre stati chiari riguardo ad Osimhen, facendo sapere come l’attaccante nigeriano sarebbe stato ceduto solo per un’offerta dai 100 milioni di euro in su. Richieste che a quanto pare, scrive il giornale campano, non spaventano il Bayern Monaco che presto potrebbe iniziare il suo assalto per avere l’erede di Lewandowski.

Nel caso in cui arrivi questa mega offerta è difficile, per non dire impossibile, che il Napoli opponga resistenza, con i partenopei che si ritroverebbero un’ingente somma di denaro da reinvestire sul mercato. Sarebbe, però, il colpo di grazia alle ambizioni e alle aspettative dei tifosi azzurri che continuerebbero a vedere la loro squadra venire smantellata pezzo dopo pezzo.

Osimhen in Germania? Ecco i possibili sostituti

Al momento non sono ancora arrivate offerte monstre e forse, alla fine, Osimhen resterà al Napoli, ma nel caso in cui il nigeriano andasse via su chi punterebbero gli azzurri? Con 100 milioni di euro o più in tasca, il Napoli avrebbe la forza economica necessaria per poter sostituire degnamente il bomber nigeriano.

Uno dei possibili sostituti potrebbe essere Gianluca Scamacca, con l’attaccante classe 1999 valutato 45 milioni di euro dal Sassuolo. Su dl lui c’è il forte interesse di Paris Saint-Germain e West Ham, con quest’ultimo che appare al momento in vantaggio anche se Scamacca non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

In lista anche Armando Broja, classe 2001 del Chelsea e anch’egli nel mirino del West Ham. Il Napoli si è già interessato a Broja in passato e qualora Scamacca dovesse unirsi agli Hammers avrebbe tutte le risorse possibili per acquistarlo. Da tenere in considerazione anche le piste che portano a Beto dell’Udinese o allo stesso Simeone del Verona che potrebbe anche essere il titolare alla fine e non il vice Osimhen.