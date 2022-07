Abbonamenti Napoli, l’iniziativa sorprende i tifosi: non era mai accaduto

Il Napoli lancia la campagna abbonamenti. Tra le novità un’iniziativa che sorprende i tifosi: è la prima volta che accade

Il Napoli non è Napoli senza i suoi tifosi. Le migliaia di persone che giornalmente seguono la squadra sono il cuore pulsante della squadra azzurra. Coloro che rendono Napoli una piazza speciale e unica.

Questo è vero soprattutto quando lo stadio Diego Armando Maradona si riempie di azzurro. L’ex stadio San Paolo è uno dei templi dei calcio, uno degli stadi che, nelle notti di gala, può davvero tremare. Negli ultimi anni, con la pandemia, il calcio tutto ha dovuto fare a meno del suo ingrediente fondamentale: il pubblico. Questa stagione i tifosi però torneranno per fortuna a riempire gli stadi sin dalla prima giornata. E le società si sono già organizzate tornando finalmente ad avviare dopo due anni di pausa forzata le campagne abbonamenti.

Anche il Napoli è pronto a lanciare la propria campagna abbonamenti, la prima dal 2019. Allora la società scelse di andare incontro ai fans con prezzi sostenibili rispetto ad altri club di A. L’abbonamento in curva è stato fissato a 269 euro, mentre per i distinti la richiesta fu di 499. In quella occasione la società riuscì a staccare circa 15.000 abbonamenti.

C’è grande attesa di capire quali saranno i prezzi e le modalità dei nuovi abbonamenti, visto anche il clima decisamente “frizzante” che si respira in casa Napoli in questo pre-campionato. Stando alle indiscrezioni il Napoli dovrebbe svelare i dettagli della propria campagna abbonamenti nella giornata di Domenica, mentre se le anticipazioni fossero confermate gli abbonamenti dovrebbero essere in vendita dalla giornata di Lunedì. Cresce la febbre per i fans azzurri, che intendono seguire la squadra sin dall’esordio stagionale al Maradona: nella seconda giornata di campionato prevista il 21 agosto contro il Monza.

Cresce l’attesa per gli abbonamenti: De Laurentiis anticipa la bella iniziativa per i tifosi

In attesa di conoscere tutti i dettagli del nuovo abbonamento da Radio Kiss Kiss Napoli arriva una importante indiscrezione. Il presidente de Laurentiis è infatti stato ospite della radio, e ha svelato in prima persona una delle novità previste dalla nuova campagna abbonamenti.

Per avvicinare ancora di più i tifosi alla squadra, Il Napoli ha pensato ad un importante beneficio da mettere a disposizione degli abbonati. Il presidente azzurro ha infatti annunciato l’idea del club: quella di regalare ai tifosi abbonati anche la possibilità di avere un accesso gratuito agli allenamenti tenuti dalla squadra sotto la guida di Spalletti una volta a settimana.

I tifosi potranno quindi non solo seguire la squadra ogni domenica allo stadio, ma anche accompagnare i ragazzi durante la settimana e assistere agli allenamenti. L’obbiettivo è riavvicinare i tifosi alla squadra e superare gli abbonamenti effettuati due anni fa sulla scia della passione dei tifosi, che nonostante tutto non viene mai a mancare.