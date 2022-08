La Gazzetta ipotizza uno scenario assurdo per Mertens: può andare alla Juve

Dries Mertens è ancora senza squadra ed il giocatore belga potrebbe clamorosamente finire alla Juventus, pronta a regalargli un ingaggio top.

Il futuro di Dries Mertens, salutato ufficialmente dal Napoli qualche giorno fa, è ancora avvolto nel mistero. Il belga non ha ancora preso una decisione nonostante abbia offerte dall’Italia e dall’estero, ma la sensazione è che a breve ci saranno delle novità molto importanti. Negli ultimi giorni infatti la permanenza in Serie A di Mertens non è più improbabile ed il Napoli potrebbe ritrovarselo contro il prossimo.

Sfumata l’opzione Lazio, con il presidente biancoceleste Lotito che ha chiuso le porte al suo arrivo nonostante Sarri volesse averlo in rosa, per Mertens sono ora aperte le porte della Salernitana, con i granata in pressing per convincerlo a sposare il loro progetto. Oltre alla Salernitana, però, va registrato anche un clamoroso interesse da parte della Juventus che è a caccia di un attaccante duttile ed esperto.

La Juventus punta Mertens: il clamoroso scenario

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus sta valutando concretamente l’ingaggio di Dries Mertens. I bianconeri, spiega il quotidiano milanese, acquisterebbero il giocatore a parametro zero e potrebbe accontentare le richieste d’ingaggio del belga, arrivando ad offrire un ingaggio top da 5 milioni di euro.

Inoltre la Juventus offrirebbe a Mertens la possibilità di giocare ancora la Champions League, con l’esterno d’attacco belga che non vorrebbe rinunciare a questa possibilità in quello che potrebbe essere l’ultimo anno della sua carriera. Una trattativa clamorosa che i tifosi del Napoli si augurano non vada in porto, convinti che il passato azzurro di Mertens possa impedire il trasferimento a Torino.

Tuttavia, scrive la Rosea, per Mertens si tratterebbe di un’offerta davvero molto importante considerato che è arrivato quasi al termine della sua cariera. Nonostante sia molto legato al Napoli e alla città di Napoli, il giocatore belga è un calciatore professionista come tutti e giocare nella Juventus potrebbe rappresentare per lui un’importante opportunità da non lasciarsi scappare.

La Salernitana fa marcia indietro su Mertens

Tra la Juventus e la Salernitana è indubbio che i tifosi del Napoli preferiscano vedere Mertens a Salerno e non a Torino per giocare in una diretta concorrente per lo scudetto. Al momento però, nonostante le tante voci di mercato, la soluzione Salernitana non sembra fattibile per Mertens e ad annunciarlo è stato lo stesso club granata.

La società del presidente Danilo Iervolino è stata contattata dalla redazione di Tuttosalernitana.com ed ha smentito di aver pronto un maxi rilancio da 3,5 milioni di euro. Il club granata ha fatto sapere come il belga al momento sia in attesa di un club che gli permetta di giocare la Champions League e che solo nel caso in cui decidesse di abbassarsi l’ingaggio allora potrebbe inserirlo nel proprio organico.