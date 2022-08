Mertens alla Salernitana, l’annuncio lascia senza parole: “Ci siamo”

Dries Mertens alla Salernitana? Arriva una clamorosa notizia sull’interesse del campani. L’annuncio: “Ci siamo”

Ad un mese dalla fine ufficiale del suo contratto con il Napoli Dries Mertens è ancora in cerca di squadra. L’attaccante belga ha lasciato gli azzurri tra la tristezza dei tifosi, che fino all’ultimo hanno sperato che la società e il giocatore potessero trovare un nuovo accordo per la permanenza di Ciro nella sua Napoli. Le speranze residue sono state accantonate con il saluto ufficiale di Spalletti e de Laurentiis, che hanno congedato Mertens mettendo fine alle speranze dei tifosi e del giocatore, che stando ai bene informati sino all’ultimo ha sperato si potesse arrivare ad un punto d’incontro. Adesso per l’attaccante è tempo di una nuova avventura. Non semplice dopo nove anni di amore incondizionato con Napoli e i suoi tifosi.

Nelle ultime ore si rincorrono le voci sulle possibile destinazioni future. Dalla Lazio dell’ex Maurizio Sarri alla defilata ipotesi Inter, sino alla clamorosa pista Juventus, vista la necessità dei bianconeri di trovare un vice-Vlahovic. Tra queste però ce n’è una sicuramente suggestiva dal punto di vista calcistico (decisamente meno invece dal punto di vista dei tifosi del Napoli) che permetterebbe a Dries di rimanere vicino alla terra che in questi anni lo ha accudito e coccolato. La Salernitana infatti si sarebbe fatta avanti per convincere il giocatore a restare in Campania. Un indizio importante in tal senso è arrivato nelle ultime ore.

Mertens alla Salernitana, arriva l’importante apertura: “Ci siamo”

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana ha infatti commentato a Kiss Kiss Napoli le voci che vorrebbero Dries Mertens, ex principe di Napoli ad un approdo a Salerno. “Martens sappiamo che è una bandiera del Napoli” ha detto il presidente. “Per questo noi non abbiamo formalizzato nessuna offerta. Iervolino non ha però chiuso le porte ad una eventuale firma di Mertens, facendo proprio leva sulla volontà del giocatore di non staccarsi da una regione nel quale lui e la sua famiglia sono ormai di casa, e nel quale per nove anni si sono sentiti coccolati.

“Sei lui scegliesse di restare in Campania, da parte nostra c’è una apertura” ha confermato, ribadendo però che al momento non c’è stata nessuna offerta fatta recapitare al giocatore, e per questo neanche nessun rifiuto. La Salernitana, come detto dal presidente, prenderà solo giocatori adatti allo schema del tecnico Davide Nicola, e farà quindi un mercato attento e intelligente. In questi parametri potrebbe rientrare anche Dries Mertens, qualora il giocatore scegliesse di rimanere in Campania.

A poco meno di due settimane dall’inizio del Campionato e della prossima stagione, il tempo delle riflessioni per Dries Mertens è davvero agli sgoccioli. Il giocatore appare ancora scottato dall’addio al Napoli, ma dovrà presto sciogliere i dubbi sul futuro.