Fabian Ruiz, arriva la svolta: il centrocampista potrebbe farlo

Il futuro di Fabian Ruiz ancora sotto i riflettori. Svolta vicina? Nelle ultime ore il passo definitivo: adesso potrebbe farlo

Uno dei temi caldi del mercato del Napoli è sicuramente quello legato al futuro di Fabian Ruiz. La situazione del forte centrocampista spagnolo è un vero grattacapo per Cristiano Giuntoli e la dirigenza del Napoli. La problematica è ben nota. Il contratto del giocatore, in scadenza il prossimo anno, ha infatti creato non poche tensioni tra Ruiz e la dirigenza del Napoli.

Facendo un breve riassunto, il contratto di Fabian Ruiz al Napoli scade a Giugno del 2023. Il prossimo Gennaio, dunque, il centrocampista sarebbe libero di accordarsi con un altro club e firmare con chiunque a parametro zero. Un’ipotesi che il Napoli vuole assolutamente evitare. Perdere un giocatore del valore di Fabian Ruiz a parametro zero per gli azzurri sarebbe la beffa oltre al danno. Per questo gli azzurri sono al lavoro ormai da settimane per risolvere la questione.

Fabian Ruiz, la svolta nelle ultime ore: nuovo contatto con l’entourage del giocatore

L’ipotesi preferita, chiaramente, è sempre stata quella di rinnovare il contratto del centrocampista e continuare a tenere un giocatore che negli ultimi anni è stato uno dei pilastri della rosa del Napoli. Ruiz si era però mostrato quanto mai freddo all’ipotesi del prolungamento, ed ecco che l’ipotesi più plausibile sembrava quella di una cessione in questa sessione di mercato.

Anche questa strada però si è rivelata più difficile del previsto: non sono arrivate offerte di gradimento per il giocatore, che ha rifiutato la corte del West Ham. La situazione di stallo su entrambi i fronti e l’ombra sulla volontà del giocatore di arrivare a scadenza forte dei club pronti ad accoglierlo a parametro zero hanno indispettito il Napoli e inasprito i rapporti con Ruiz e il suo entourage. Nelle ultime ore però sembrerebbero esserci stati degli importanti sviluppi.

Il Napoli già nei giorni scorsi aveva provato ad aprire un dialogo costruttivo per il rinnovo senza risultati. I rapporti con l’entourage di Fabian Ruiz, come detto, erano quanto mai tesi. Nelle ultime ore però un nuovo contatto avrebbe raffreddato gli animi e portato un riavvicinamento tra le parti.

Il Napoli, secondo quanto riportate da Sportmediaset, è pronto a rilanciare una nuova offerta per arrivare al prolungamento del contratto del giocatore. Per andare incontro alle esigenze di Ruiz, gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto non solo un adeguamento di contratto, ma anche una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare il Napoli piuttosto agevolmente, ad una cifra di circa 25/30 milioni, decisamente abbordabile per un giocatore del suo valore. il Napoli conta di chiudere presto la questione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero o di essere costretto ad un nuovo braccio di ferro dopo i rapporti tesi degli ultimi mesi.