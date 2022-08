Politano infortunato, l’esito degli esami: quando può rientrare in campo

Matteo Politano si è infortunato durante l’amichevole di mercoledì contro il Girona. Ecco l’esito degli esami e quando potrà tornare in campo.

Ultimo giorni a Castel di Sangro per il Napoli che sta lavorando duramente per arrivare pronto all’esordio in campionato contro il Verona del prossimo 15 agosto. Gli azzurri hanno disputato nella giornata di mercoledì la loro terza amichevole in Abruzzo dopo le sfide contro Adana Demirspor e Maiorca, affrontando e battendo 3-1 il Girona.

Dopo l’autogol dell’ex David Lopez e il gol di Castellanos che avevano fissato il punteggio sull’1-1, sono arrivate le reti di Petagna e Kvaratskhelia a trascinare gli azzurri al loro primo successo in questa seconda parte di ritiro, il terzo in totale considerando le vittorie contro Anaune e Perugia. Nell’amichevole contro il Girona, tuttavia, è da registrare l’infortunio di Matteo Politano, uscito dal campo dopo pochi minuti, con l’esterno d’attacco che rischia di saltare l’esordio in campionato.

Risentimento al polpaccio per Politano: Verona a rischio?

Secondo quanto riportato da Repubblica, Matteo Politano ieri non si è allenato ieri al Teofilo Patini a causa del risentimento a polpaccio accusato durante il match contro il Girona. L’esterno d’attacco, scrive il quotidiano romano, ha già iniziato il percorso riabilitativo anche se è certa la sua assenza nell’amichevole che il Napoli giocherà domani contro gli spagnoli dell’Espanyol.

Quella di domani sarà l’ultima amichevole per il Napoli a Castel di Sangro, con gli azzurri che chiuderanno il ritiro e faranno ritorno in Campania dove poi, a partire da lunedì, prepareranno l’esordio in campionato contro il Verona. Ed è proprio questa la partita che Politano ha messo nel mirino quando ha iniziato il percorso riabilitativo.

L’attaccante, infatti, spera di recuperare almeno per la panchina ed essere convocato per la prima gara della stagione. In casa Napoli filtra cauto ottimismo per il recupero di Politano, anche se il giocatore al momento è in dubbio per questa trasferta.

Napoli-Espanyol: possibile partenza da titolare per Mathias Olivera

Come detto, domani il Napoli giocherà la sua ultima amichevole affrontano al Teofilo Patini l’Espanyol che, a differenza del Napoli, inizierà il suo campionato sabato prossimo, con i catalani che saranno ospiti del Celta Vigo all’Estadio ABANCA-Balaidos. La partita di domani, come le precedenti amichevoli, sarà visibile in diretta tv in pay per view al prezzo di €9.99 ed in streaming sulla pagina facebook del Napoli allo stesso prezzo.

Per la sfida di domani potrebbero esserci alcuni cambi di formazione da parte di Spalletti, con il tecnico toscano che potrebbe fare qualche altro esperimento. Una delle principali novità potrebbe essere la partenza dal 1′ di Mathias Olivera, con il terzino uruguaiano che ha mostrato segnali di crescita e si sta ripredendo in maniera totale dall’infortunio al ginocchio patito a Giugno con la sua nazionale. L’ex Getafe scalpita e non vede l’ora di giocare da titolare in magli azzurra.