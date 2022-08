Mertens, nuovo atto d’amore per i napoletani: il gesto che non stupisce

Dries Mertens si è reso protagonista di un nuovo atto d’amore per i tifosi Napoli. Ecco qual’è stato il suo gesto che non stupisce.

Tra meno di due settimane inizierà la nuova stagione di Serie A, ma ancora non si sa se Dries Mertens giocherà in Italia oppure no. Il belga ha salutato ufficialmente il Napoli qualche giorno fa ed ora sta valutando attentamente tutte le opportunità che gli si prospettano tanto dall’Italia quanto dall’estero.

Mertens, però, non ha affatto intenzione di dare un dispiacere ai tifosi del Napoli e l’esterno d’attacco belga si è reso protagonista di un nuovo gesto d’amore nei confronti del tifo azzurro e della città campana a cui rimarrà legato per sempre. Un gesto che, però, non stupisce affatto visto il forte legame che c’è tra Mertens e la gente di Napoli.

Niente Juventus per Mertens: no del belga al maxi ingaggio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio come il suo ex compagno di squadra Koulibaly, Dries Mertens ha deciso di rifiutare l’offerta della Juventus. Il giocatore belga ha declinato un’offerta monstre da parte dei bianconeri che oltre alla prospettiva di fargli giocare la Champions League gli avevano offerto ben 5 milioni di euro annui.

Un ingaggio da top player e che difficilmente offrono ad un giocatore che, almeno sulla carta, è sul viale del tramonto, ma Mertens ha detto di no. Il belga non ha voluto tradire i suoi vecchi tifosi andando a giocare per l’acerrima rivale e probabilmente opterà per un pista estera anche per giocare al Maradona da avversario del Napoli.

Un gesto che fa capire bene il legame speciale che c’è tra Mertens, Napoli ed il Napoli, con il giocatore belga che è arrivato in Campania da ragazzo ed è diventato uomo, mettendo su famiglia. Non a caso, Mertens ha chiamato suo figlio Ciro, a confermare questo legame meraviglioso con la piazza partenopea.

Il Galatasaray piomba su Mertens

Con il ritiro della Juventus che ha virato su altri obiettivi dopo il no ricevuto, in Italia è rimasta solo la Salernitana interessata a Mertens, ma difficilmente il club granata potrà accogliere il giocatore in rosa viste le sue richieste economiche. Al momento, dunque, è molto più probabile che Mertens finisca all’estero, con il Galatasaray che si è fatto improvvisamente sotto per ingaggiare il belga.

Il club turco sta facendo spese in Italia e dopo aver messo nel mirino Rugani della Juventus ha ora preso contatti con l’entourage di Mertens per valutare la fattibilità dell’ingaggio. Se il Galatasaray vuole Mertens, però, deve sbrigarsi considerato che sul giocatore c’è anche l’interesse di Marsiglia e Ajax. E chissà che Mertens non scelga alla fine di ritornare in Olanda per chiudere la sua carriera, il paese in cui si è fatto conoscere agli occhi dell’Europa vestendo le maglie di Utrecht prima e di PSV poi.