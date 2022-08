Ginevra Sozzi, dopo il parto in gran forma su Instagram: lady Politano incanta

La bellissima Ginevra Sozzi incanta il web con la sua forma strepitosa dopo il parto, il post su Instagram accende l’entusiasmo.

Ginevra Sozzi è sempre più attiva sul web e riesce a catalizzare quotidianamente l’attenzione dei follower. Nota per essere la fidanzata dell’esterno del Napoli Politano, è la bellissima ragazza milanese dal sorriso dolce che sta diventando una vera influencer.

Prima della love-story con il centrocampista del Napoli, però, il suo nome era stato già avvicinato a quello di altri calciatori. I rumors volevano che in passato Ginevra abbia avuto una liason con Fabio Quagliarella, ma la voce è stata poi smentita da entrambi i protagonisti, rivelandosi infondata. Degna di nota, poi, quella con l’argentino Paulo Dybala, con il quale avrebbe avuto un flirt che non ha trovato mai un’ufficialità.

Il vero amore, però, è arrivato nella vita dell’influencer classe 1997, quando ha incontrato il suo Matteo Politano. Una storia già coronata dal momento più bello: la nascita della piccola Giselle, che la Sozzi ha testimoniato alla perfezione sui social. Quando Politano fu convocato nella Nazionale, fece commuovere i fan il messaggio della ragazza, che scrisse in un commento al suo amato: “In bocca al lupo papi, sono così orgogliosa di te. Ti aspettiamo al tuo ritorno, sarà ancora più bello”.

Bellezza al mare, l’influencer è una diva a Formentera

Con la sua seguitissima pagina Instagram, la splendida Ginevra Sozzi coinvolge quotidianamente i follower con le sue pubblicazioni. Mentre nei post viene testimoniata la crescita della meravigliosa Giselle, che diventa ogni giorno più bella, anche la mamma fa sognare con il suo fisico mozzafiato e la sua forma smagliante post-gravidanza.

In tutto il suo fascino, negli ultimi giorni l’influencer ha regalato un nuovo album di scatti, in cui racconta i momenti più belle delle sue giornate a Formentera. In un primo piano, la Sozzi regala un sorriso meraviglioso ai fan, con un cappellino in testa ed un bikini color bronzo che mette in risalto ancor di più un’abbronzatura perfetta. Scorrendo l’album, poi, un focus su prelibatezze culinarie e visioni paradisiache della spiaggia, con qualche tramonto annesso.

Naturalmente la bellezza stratosferica di Ginevra non può che generare un enorme entusiasmo nei follower, che si lasciano andare in like e commenti esprimendo tutta la loro ammirazione per la signora Politano. “Sei stupenda Gine“, scrive un fan, dando voce al pensiero generale.