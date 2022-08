Ndombele, dall’Inghilterra la notizia che fa felici i tifosi del Napoli

Autorevoli conferme anche dall’estero. Il Daily Mail dà un’importante conferma su Tanguy Ndombele e la trattativa con il Napoli

Mentre i tifosi del Napoli si godono la vittoria contro il Verona alla prima di campionato, arrivano notizie confortanti sul calciomercato e il nuovo rinforzo per il centrocampo. Prima da Sky la conferma che il club azzurro sta stringendo per il prestito di Tanguy Ndombele dal Tottenham. L’affare è legato alla partenza di Fabian Ruiz (verso il Paris Saint Germain) e per il Napoli si tratterebbe di un ottimo affare. La trattativa per il francese è basata su un prestito con diritto di riscatto. Costo di 1 milione e 30 per l’eventuale conferma.

Cifre alte, ma che il Napoli può affrontare cedendo Ruiz subito al Psg e incassano tra i 20 e i 25 milioni di euro. In sostanza Ndombele (tra un anno) costerebbe soltanto 5 milioni. Altro importante aspetto della trattativa riguarda l’ingaggio del calciatore: lo stipendio è molto alto, quasi 8 milioni a stagione. Anche in questo caso il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha strappato un consistente aiuto da parte degli Spurs, che hanno interesse a non svalorizzare il calciatore. In sostanza il Tottenham pagherà 5 milioni di ingaggio al centrocampista, col Napoli che contribuirà con la parte restante.

Ndombele al Napoli, ecco la notizia che fa contenti i tifosi azzurri

Se sarà effettuato il riscatto, allora bisognerà lavorare con gli agenti del francese per una formula compatibile con le alte richieste del calciatore. L’affare prosegue con numeri interessanti e il grande favore da parte del Tottenham nell’accontentare il Napoli. E a conferma che le cose procedono bene arriva un’altra fonte autorevole a dare una bella notizia ai tifosi azzurri. Come scrive il Daily Mail, Ndombele avrebbe già salutato i compagni di squadra. Secondo il giornale inglese l’accordo con il Napoli sarebbe già chiuso per il prestito da 1 milione e il riscatto fissato a 26 milioni di sterline.

Praticamente confermate le cifre circolate in Italia. In più, il calciatore avrebbe già annunciato ai compagni di squadra il suo addio in direzione Napoli, e di fatto salutato il Tottenham. A questo punto non resta che aspettarsi l’accelerata finale e la chiusura dell’affare. Per Ndombele nella scorsa stagione l’inizio con il Tottenham, poi la seconda stagione in prestito al Lione. Per lui 31 presenze totali, con 3 gol e 3 assist. Un buon biglietto da visita in attesa del definitivo rilancio con la maglia del Napoli.