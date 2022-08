Ronaldo al Napoli, c’è la data: la rivelazione di Jorge Mendes

Il sogno Cristiano Ronaldo destinato a diventare realtà? L’ultima rivelazione di Mendes fa sognare i tifosi

Manca meno di una settimana alla fine del calciomercato. E si prospetta un finale tutt’altro che banale per il Napoli. I giochi in casa azzurra sembravano praticamente fatti. Fabian Ruiz ceduto al PSG, l’arrivo di Keylor Navas e la parola fine su un mercato di vera rivoluzione. Poi la bomba di mercato e la folle idea di Jorge Mendes, che rischia di rendere questi ultimi giorni di fine agosto tra i più clamorosi della storia del Napoli. L’influente procuratore ha deciso: portare Cristiano Ronaldo in azzurro.

Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League a tutti i costi. Un traguardo sfumato lo scorso anno con la maglia del Manchester United nonostante i tanti gol messi a segno. Da mesi ormai Jorge Mendes, agente del portoghese, sta tastando il terreno con i maggiori club del continente. Una ricerca che sino ad ora non ha prodotto i risultati sperati.

Sino all’ipotesi azzurra e allo spiraglio chiamato Victor Osimhen. Cristiano Ronaldo avrebbe già dato l’ok al suo passaggio al Napoli, e Mendes avrebbe già architettato il piano perfetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport le possibilità di vedere in azzurro CR7 però passano tutte dal Osimhen e soprattutto dal Manchester United. Non solo perché gli inglesi dovrebbero accettare di pagare la gran parte degli oltre 20 milioni di ingaggio del portoghese e di cederlo in prestito agli azzurri. Ma soprattutto perché i red devils dovrebbero mettere sul piatto oltre 100 milioni per il cartellino di Osimhen. Solo così il Napoli potrebbe cedere alla tentazione.

L’operazione sarebbe incredibilmente onerosa per il Manchester United. Gli inglesi però sono alla disperata ricerca di un attaccante, e i contatti con l’Ajax per Antony continuano ad essere difficoltosi. Se la trattativa non si sbloccasse, lo United potrebbe essere spinto a sposare l’asse Manchester-Napoli.

Mendes spinge per la soluzione azzurra, e per una trattativa last minute (un po’ come quella che la scorsa stagione portò Ronaldo ai red devils) che avrebbe davvero del clamoroso.

Perché Ronaldo arrivi in azzurro e l’idea di Mendes si concretizzi i pezzi, insomma, dovrebbero prima mettersi insieme. Il quotidiano La Repubblica, che ha parlato della questione Ronaldo sulle sue pagine, non ha dubbi: per Ronaldo sarebbe solo questione di tempo.

Il quotidiano ha rivelato un retroscena che avrebbe del clamoroso. Mendes infatti avrebbe già anticipato a De Laurentiis che la maxi offerta del Manchester United per Victor Osimhen è destinata ad arrivare. Il procuratore avrebbe confermato al patron azzurro l’offerta in arrivo per il centravanti nigeriano. Ad inizio della prossima settimana i red devils dovrebbero mettere sul piatto ben 140 milioni (più il prestito di Ronaldo). A quel punto per il Napoli sarebbe davvero difficile resistere alla tentazione.