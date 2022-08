Fabian Ruiz al PSG, svelata la cifra che incasserà il Napoli

Fabian Ruiz pronto a lasciare Napoli. Inizierà una nuova avventura al PSG. Trattativa ai dettagli: ecco quanto incasseranno gli azzurri

L’avventura di Fabian Ruiz al Napoli è ormai agli sgoccioli. Il giocatore è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del PSG. Un epilogo che non arriva certo come una sorpresa, nonostante i tanti colpi di scena che ha vissuto l’estate dell’ormai praticamente ex numero 8 azzurro.

La situazione del centrocampista spagnolo è infatti stata la vera telenovela di questa sessione di calciomercato azzurra. Un lungo e difficile processo di mediazione che ha vissuto diverse fasi e momenti di tensione

Fabian Ruiz, la lunga telenovela dal no al rinnovo alla cessione

Fabian ha iniziato l’estate con il contratto in scadenza il prossimo anno, nel 2023. Sin da subito la situazione del giocatore era apparsa particolarmente complessa. Ruiz aveva infatti manifestato la sua intenzione di non prolungare il suo contratto con il Napoli, una situazione che ha spinto gli azzurri a cercare già mesi fa potenziali acquirenti. La missione di Giuntoli era chiara: non perdere a zero l’investimento fatto sul giocatore, uno dei perni del Napoli degli ultimi anni.

Trovare una soluzione che accontentasse il Napoli e il giocatore però è stato più difficile del previsto. Inizialmente sembrava che nessun club fosse troppo propenso a farsi avanti per Fabian, aspettando l’occasione di acquistarlo a zero. Tanto che si era parlato di timidi nuovi approcci sul fronte rinnovo. Gli ultimi tentativi azzurri di trattenere il giocatore sono però stati stroncati sul nascere dall’inserimento prepotente del PSG. Sin da subito l’interesse dei francesi è apparso essere lo spiraglio atteso per mettere fine alla lunga telenovela. Contento il giocatore, contento (parzialmente, pur ormai rassegnato) il Napoli di non perdere a zero un importante asset.

Nonostante le ultime settimane passate a discutere i dettagli dell’operazione, con il Napoli fermo sulla sua posizione di non volere neanche svendere Ruiz, l’esito della trattativa non è mai davvero stato in discussione, e salvo clamorosi ribaltoni di mercato l’affare si avvia verso una felice conclusione.

Napoli e PSG ai dettagli: Ruiz pronto a sbarcare a Parigi

Come riporta il Corriere dello Sport, Napoli e PSG stanno limando gli ultimi dettagli, poi Fabian Ruiz sarà un nuovo giocatore dei parigini. Il Napoli otterrà quanto richiesto, circa 25 milioni complessivi. Inizialmente si era parlato di una possibile chiusura a ribasso per facilitare la chiusura dell’affare Navas, trattativa “parallela” sull’asse Napoli – Parigi, ma così non sarà. Il Napoli avrà quanto inizialmente richiesto: gli azzurri hanno sempre fissato la cifra per il cartellino del centrocampista spagnolo oltre i 20 milioni nonostante il contratto in scadenza. Il Napoli riuscirà quindi a massimizzare il più possibile la cessione del giocatore viste le circostanze. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la chiusura del PSG. A quel punto il giocatore sarà pronto a partire per Parigi per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con il suo nuovo club.