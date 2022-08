Navas-Napoli: l’ultima strategia del club azzurro

Il Napoli sta continuando a provare ad ingaggiare Keylor Navas, con gli azzurri che stanno ideando un’ultima strategia.

Manca ormai meno di una settimana alla fine della sessione estiva di calciomercato ed il Napoli ancora non si è arreso all’idea di ingaggiare Keylor Navas per la propria porta. Il portiere del Paris Saint-Germain è ormai l’obiettivo numero uno degli azzurri che sono in pressing da un paio di settimane per provare ad ingaggiare il costaricense.

Tuttavia, la trattativa si sta rivelando più difficile del previsto benché Navas sia di fatto una riserva, considerato che Donnarumma è il portiere titolare dei parigini. Il club francese e il portiere costaricense ancora non hanno trovato un accordo per la buonuscita e l’allenatore dei campioni di Francia Galtier in conferenza stampa ha annunciato che Navas sarà convocato per la sfida di oggi contro il Monaco. Due fattori che, al momento, bloccano il Napoli che continua comunque ad essere ottimista sull’arrivo del portiere ex Real Madrid.

Napoli-Navas: possibile rinvio a Gennaio

Il Napoli vuole Keylor Navas e Keylor Navas vuole il Napoli. L’affare sembra destinato a concludersi in maniera positiva e bisogna solo capire effettivamente quando ci sarà la fatidica fumata bianca. Gli azzurri non stanno valutando altre piste al momento e sono pronti ad aspettare fino alla fine del mercato se questo servirà a portare Navas a vestire la maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa potrebbe addirittura sbloccarsi sul gong finale della sessione estiva di calciomercato prevista per il 1° Settembre. La volontà del Napoli, secondo la Rosea, è quella di aspettare fino all’ultimo minuto di questa finestra di mercato e, se proprio non ci fosse verso di liberare Navas adesso, i partenopei sarebbero pronti a rinviare l’operazione a Gennaio.

E’ questa l’ultima strategia ideata dal Napoli che vuole Keylor Navas in rosa ad ogni costo ed il voler rinviare l’operazione a Gennaio per poi continuare l’assalto durante la sessione invernale di calciomercato lo fa capire chiaramente. Di sicuro Spalletti ed i tifosi preferirebbero avere Navas dopo questa sessione, ma gli affari si fanno in due ed al momento dal PSG non arrivano segnali di una risoluzione contrattuale in tempi brevi, anche perché Navas chiede una buoniuscita abbastanza corposa.

Fabian Ruiz-PSG: fumata bianca entro lunedì

Procede invece spedita la trattativa per portare Fabian Ruiz in Francia, con l’operazione entrata nella sua fase più calda. Il Napoli per il centrocampista spagnolo ha chiesto circa 25 milioni di euro, ma la sensazione è che le parti troveranno un accordo su una cifra più bassa e, sempre secondo il quotidiano milanese, la fumata bianca potrebbe arrivare già lunedì.

Una volta definita l’operazione Fabian Ruiz, il Napoli spera che possa velocizzarsi anche l’affare Navas, con il club azzurro che sa di dover solo portare pazienza. La fumata bianca sembra destinata ad esserci anche per quanto riguarda il portiere costaricense, se ora oppure a Gennaio è tutto da vedere.