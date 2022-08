Navas al Napoli, quando si chiude l’operazione: ma c’è una grana

Il Napoli continua a seguire da vicino il fronte Keylor Navas. L’operazione potrebbe chiudersi, ma c’è una grana

Con il capitolo Fabian Ruiz ormai chiuso, e il centrocampista spagnolo concentrato sulla sua nuova avventura in Francia al PSG, al Napoli resta ancora una questione da risolvere per completare la rosa da dare in mano a Luciano Spalletti per la prossima stagione: quella legata al portiere. “Con Meret e Sirigu ci siamo” ha detto il tecnico anche alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Una furba mezza verità, numericamente infatti è così, con il quale il tecnico ha dribblato quelle che sono le reali intenzioni degli azzurri per la “staffetta” tra i pali.

Non è un segreto infatti che il Napoli stia seguendo molto da vicino la situazione tra il PSG e Keylor Navas. Il portiere costaricano ha ormai finito il suo corso tra le fila dei francesi, dove è stato scavalcato nelle gerarchie da Gianluigi Donnarumma. Intende dunque cambiare aria e trovare un club che gli permetta di essere ancora decisivo. Non prima però di avere strappato una ricca buonuscita per liberarsi dal ricco contratto che lo lega ai francesi.

La scadenza nel 2024 però sta rendendo la trattativa tra l’agente del giocatore, Jorge Mendes, e i parigini ancora più complicata. Il Napoli sarebbe una destinazione gradita al giocatore. Gli azzurri hanno presentato già da tempo una bozza di offerta a Navas, un biennale da 4 milioni netti . La trattativa potrebbe dunque facilmente sbloccarsi subito dopo l’accordo tra Navas e il PSG. Il Napoli, per evitare che la trattativa potesse interferire con l’affare Ruiz e danneggiare gli incassi della cessione del centrocampista spagnolo, ha sino ad ora deciso di restare alla finestra e seguire la situazione senza scendere in campo in prima persona in una vera trattativa con i francesi. Tutto, insomma, è nelle mani di Navas e del suo agente Mendes, e gli azzurri aspettano pazientemente.

Keylor Navas, il tesseramento può avvenire anche dopo la fine del mercato, ma c’è una grana

Il tempo però stringe. Il calciomercato infatti in Italia terminerà il prossimo 1 Settembre. Resta quindi pochissimo agli azzurri per eventualmente rompere l’inerzia e ufficializzare l’interesse per il giocatore al PSG. In caso Navas riuscisse invece a trovare l’accordo per risolvere il suo contratto con i francesi, il Napoli potrebbe tesserare il portiere costaricano anche dopo il 1 Settembre.

Come fa notare la Gazzetta dello Sport però il Napoli ha un’altra scadenza da tenere a mente: quella del 2 Settembre. Entro quella data infatti dovranno essere presentate le liste per la prima fase della prossima Champions League. Qualora Navas venisse tesserato dopo quella data quindi il Napoli dovrebbe fare a meno del suo eventuale nuovo acquisto nel suo cammino nei gironi di Champions League. Una bella grana per gli azzurri, che devono quindi prendere una decisione definitiva.