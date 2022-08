L’allenatore del Paris Saint Germain, Cristophe Galtier, ha parlato delll’obiettivo del Napoli, rilasciando delle dichiarazioni inaspettate

Sembra finalmente (quasi) finita la telenovela Cristiano Ronaldo al Napoli. Non se ne farà nulla, se mai qualcosa c’è davvero stato. Più concreta, invece, la pista che porta a Keylor Navas del Paris Saint Germain. Il portiere costaricano della squadra francese ha perso il posto a favore dell’italiano Gigio Donnarumma, ed è diventato un obiettivo del club azzurro per rinforzare la porta. Il ds Cristiano Giuntoli ha definito questa possibilità una “opportunità di mercato”, che in realtà si sta rivelando molto più difficile del previsto. Navas ha altri due anni di contratto con il club parigino, e soprattutto un enorme ingaggio da 7 milioni a stagione.

Il Napoli non può arrivare a queste cifre, ma sta provando a insistere anche dopo che il Psg, ormai diverse settimane fa, ha chiuso la porta al prestito. Adesso la strada è una risoluzione contrattuale tra l’estremo difensore e il suo club, con il Napoli che andrebbe poi a ingaggiare il calciatore da svincolato. Ci sono dei paletti non di poco conto, perché il club di De Laurentiis non va oltre i 3.5 milioni di ingaggio, mentre Navas non vuole rinunciare al suo stipendio. La speranza del Napoli è riposta in una generosa buonuscita del Psg, che possa indurre il portiere a rinunciare a buona parte del suo compenso.

Psg, Galtier conferma Fabian ma è cauto: “Aspettiamo”

Una buonuscita che non ci sarà, o quantomeno non nella misura che la società partenopea sperava. Ecco perché è tutto fermo, in quanto l’impossibilità del Napoli di rilanciare su ingaggio o bonus alla firma lascia tutto nelle mani di Navas, che se non si abbasserà drasticamente lo stipendio non arriverà a Napoli. E un’ulteriore doccia fredda è arrivata dall’allenatore del Psg, Cristophe Galtier, che in conferenza stampa ha parlato proprio del portiere, allontanando l’ipotesi di un suo addio. “Parliamo molto spesso insieme io e Nasas. È un portiere del PSG, domani sarà convocato”.

Parole molto chiare, che fanno capire come l’eventuale addio del costaricano non è affatto dietro l’angolo, anzi. E Galtier ha parlato anche dell’arrivo proprio di un calciatore del Napoli, Fabian Ruiz: “L’abbiamo individuato da molto tempo, ne stiamo parlando. Nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto affari che sembravano fatti e che alla fine non sono state portate a compimento, aspettiamo ancora un po’”. Lo stesso allenatore, invece, ha praticamente confermato l’arrivo di Paredes alla Juventus.