Continua la caccia al nuovo centrocampista. Idea Leandro Paredes per il Napoli che però al momento gradirebbe altre destinazioni.

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso e il passaggio conseguenziale al 4-3-3 il Napoli necessita di innesti urgenti, soprattutto a centrocampo vista la mancanza di un regista di ruolo. Nessuno dei calciatori presenti attualmente in rosa può infatti ricoprire con risultati eccellenti quella zona di campo. Un buco che De Laurentiis proverà presto a colmare alla riapertura delle ostilità. Tantissimi i nomi accostati agli azzurri negli ultimi giorni, uno dei quali porta dritto in Francia. Si tratta di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain che però è extracomunitario, e dunque per acquistarlo il club azzurro dovrebbe cedere uno tra Hysaj e Leandrinho per liberare un posto in rosa. Problemi ad ogni modo secondari, visto che il Napoli dovrebbe eventualmente prima fare i conti con la volontà dello stesso regista già transitato in Italia tra Empoli e Roma.

Calciomercato Napoli, Paredes vuole Juventus o Real Madrid

Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la destinazione Napoli, almeno per il momento, non convincerebbe ancora Paredes che dal canto suo preferirebbe lasciare la capitale francese soltanto per una tra Juventus e Real Madrid. Potrebbe quindi tramontare sul nascere l’idea legata al forte regista argentino che è stato attenzionato anche dai bianconeri di Sarri che potrebbero intanto perdere anche Rabiot. Il Napoli dal canto suo non rimane con le mani in mano e continua a guardarsi intorno, valutando una serie di profili per la mediana.

L’obiettivo numero uno per il ruolo di regista è sempre l’ex doriano Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal che dovrà prima essere valutato dal nuovo tecnico Arteta. Gli altri nomi caldi per il ruolo di regista sono quelli di Berge (Genk) e Lobotka (Celta), oltre ad Amrabat che però dovrebbe arrivare a giugno per forza di cose.