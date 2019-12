Gli azzurri lavorano anche sulla corsia di sinistra dove potrebbe esserci l’addio di Ghoulam. Oltre a Ricardo Rodriguez il Napoli tiene d’occhio anche a Grimaldo.

I numeri altamente deludenti di questa stagione di Faouzi Ghoulam fanno ipotizzare anche un clamoroso addio già a gennaio. Appena cinque presenze in questa Serie A per l’algerino che tra problemi fisici e scelte tecniche sembra sempre più ai margini del progetto Napoli. Chiuso anche da Mario Rui, l’ex Saint Etienne potrebbe persino tornare in Ligue 1. Due i club transalpini, Lione e Olympique Marsiglia che avrebbero messo nel mirino Ghoulam in vista di gennaio. In particolare l’OM sembra alla costante caccia di un nuovo esterno basso da regalare al proprio allenatore. In caso di addio nel prossimo mese del terzino in maglia numero 31, il Napoli dovrà per forza di cose tornare sul mercato per colmare il vuoto alle spalle di Mario Rui, che in caso di necessità quest’anno è stato rimpiazzato da Hysaj e Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, anche Grimaldo nel mirino oltre a Rodriguez

Secondo quanto sottolineato dall’edizione online di ‘Repubblica’ potrebbe essere Ricardo Rodriguez, mancino del Milan, a colmare il vuoto che lascerebbe in difesa sulla fascia sinistra Ghoulam, cercato dal Marsiglia. Lo svizzero è un pupillo di Gennaro Gattuso, e dopo l’exploit di Theo Hernandez ha ormai definitivamente perso il posto da titolare sulla fascia rossonera. Il rapporto col neo tecnico azzurro potrebbe inoltre agevolare l’eventuale approccio anche se non mancano le pretendenti dall’estero.

Per il Napoli rimane però nel mirino pure lo spagnolo Alejandro Grimaldo, seguito da tempo dal club azzurro. I partenopei hanno infatti gli occhi puntati sul terzino sinistro del Benfica da diverse sessioni di calciomercato e chissà che a gennaio non possa essere la volta buona per completare il matrimonio.