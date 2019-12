Rinnovo Mertens, le voci su un possibile addio del belga già a gennaio sono molteplici, il futuro è incerto ma dai social spuntano i primi indizi

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione relativa al futuro di Mertens. Dopo il rifiuto del rinnovo alle cifre proposte dal presidente Aurelio De Laurentiis e le conseguenti parole del patron azzurro ai microfoni della stampa sul fare le cosiddette “marchette in Cina”, sono state tante le voci di un suo possibile addio al Napoli, addirittura già a gennaio. La questione ammutinamento non ha certamente favorito il dialogo tra le parti, e le recenti esclusioni del belga nelle ultime partite disputate dagli azzurri, prima con Ancelotti e poi anche con Gattuso, hanno fatto pensare ad una possibile mossa della dirigenza azzurra per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento anticipato, per non perdere il belga a parametro zero il prossimo giugno. Ma non è da escludere che alla fine Mertens per amore del Napoli non decida di accettare le condizioni del presidente ADL, che non ha mai chiuso le porte per un suo rinnovo.

Futuro Mertens, spuntano gli indizi social: sarà rinnovo o addio?

Mentre il futuro di Dries Mertens resta avvolto nel mistero, alcuni messaggi interpretabili in più modi arrivano dai social network. Il folletto belga nel giorno del compleanno di Napoli ha postato una foto della città con scritto “Auguri Napoli, sei meravigliosa”. Fin qui tutto nella norma, ma a rincarare la dose ci hanno pensato il fratello di Insigne, con una foto postata del capitano azzurro assieme a Mertens, e l’ormai famoso magazziniere azzurro Tommaso Starace, che in questi giorni ha postato più di una foto assieme all’ex PSV Eindhoven. Messaggi di saluto verso l’attaccante belga oppure segnali di un rinnovo ormai imminente? Solo il tempo ci darà la giusta risposta.