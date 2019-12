Ibrahimovic-Milan, adesso ci siamo! I dettagli dell’affare

Ibrahimovic torna al Milan, lo svedese ha sciolto le ultime riserve riguardanti il suo futuro ed è pronto a tornare in rossonero. I dettagli dell’affare

Zlatan Ibrahimovic sembra aver finalmente sciolto le riserve sul suo futuro, ed è ormai pronto a tornare al Milan. L’accelerata decisiva, come riporta SkySport, è arrivata nella giornata, con il fuoriclasse svedese che si è convinto ad accettare l’offerta del club rossonero sulla base di un accordo semestrale a 3 milioni di euro con opzione di rinnovo per un altro anno a 6 milioni che dipenderà dal piazzamento finale del club rossonero e il rendimento di Ibra. I tifosi rossoneri sono in delirio, pronti a riabbracciare l’uomo dell’ultimo scudetto della storia del Milan, arrivato nella stagione 2010/11.

Ibrahimovic Milan, le tappe di una telenovela infinita

Dopo l’addio da parte di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy, avvenuta pochi mesi fa e in perfetto stile Ibra, che salutò con un messaggio sui suoi account social i suoi tifosi con un eloquente “adesso potete tornare a guardare il football”, il rebus sul suo futuro ha tenuto banco per molto tempo. Anche i tifosi del Napoli per un po’ di tempo avevano coltivato il sogno di vedere Ibrahimovic in azzurro, soprattutto dopo le parole del presidente De Laurentiis, il quale dichiarò che lo svedese poteva essere un suo desiderio e non solo una suggestione. Poi è toccato al Bologna, in virtù della forte amicizia che lega Ibrahimovic e Mihajlovic, ed un tentativo il ds rossoblù Walter Sabatini lo ha fatto sul serio, ma le alte pretese di Zlatan hanno spento sul nascere ogni idea. Alla fine dopo un lungo tira e molla Ibra si è deciso ad accettare l’offerta del Milan, ed è ormai prossimo al ritorno nel club in cui ha giocato dal 2010 al 2012 vincendo uno scudetto e una classifica marcatori.